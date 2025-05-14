Чому Зеленський викликав Путіна на прямі переговори: в ОП дали відповідь
Президент Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб позбавити інші країни, зокрема США, ілюзій щодо Росії. Москва не погодиться на мир без примусу.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Але чому Україна на сьогодні активно займається тематикою переговорів у Туреччині? Чому активно залучає до цього наших європейських партнерів, консультується на різних рівнях? Чому підтримує американські ініціативи щодо необхідності проведення переговорів? Тому що треба, щоб світ, маю на увазі перш за все американських партнерів, щоб вони остаточно позбавили себе ілюзорних надій на те, що Росія без примусу може прийняти якісь відповідальні рішення", - сказав він.
Подоляк наголосив, що Росія не погодиться на кроки для завершення війни без примусу. Україна повинна продемонструвати це союзникам.
"Ні, без примусу рішення прийняті не будуть (Росією, - ред.). Але для того, щоб не можна було далі казати: "Давайте ще трошки поговоримо, давайте ще трошки почекаємо, давайте ще м'яко розмовляти з Росією", треба, щоб ми пройшли по всім стадіям, коли буде чітко і зрозуміло, що без примусу до миру з Росією нічого не буде", - заявив Подоляк
Зеленський хоче переговорів з Путіним
Російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі з 15 травня. Це фактично було його відповіддю на ультиматум України та Європи щодо припинення вогню.
Європейські партнери попередили Москву, що у разі відмови від припинення вогню на неї чекають нові посилені санкції.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу лише після повного припинення вогню. Але пізніше він все ж підтвердив свою готовність особисто зустрітися з Путіним 15 травня в Туреччині.
Москва наразі офіційно не підтвердила участі Путіна, а також не розкриває склад своєї делегації. У Туреччині заявили, що поки не знають, хто з росіян прибуде на переговори.
Але Зеленський заявляв, що буде говорити лише з Путіним і не погодиться на зустріч з кремлівськими посланцями. Президент України уточнив, що у разі приїзду Путіна буде говорити про припинення вогню та обмін полоненими.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає візиту до Туреччини. Наразі він перебуває з візитом на Близькому Сході.
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