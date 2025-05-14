Хто поїде від Росії? У Стамбулі досі не знають склад делегації на перемовини
Формат переговорів між Україною та Російською Федерацією в Стамбулі ще не визначено.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
За його словами, Туреччина розраховує на участь делегацій із Росії та США в цих переговорах.
"Нині на нас чекає неймовірно інтенсивний дипломатичний рух. Зараз іде неймовірно інтенсивний дипломатичний рух. Дуже багато сторін ведуть переговори одна з одною", - сказав Фідан.
Він зауважив, що наразі остаточної структури зустрічі поки що не визначено. Він висловив оптимізм щодо результатів майбутніх перемовин та нагадав, що Анкара від самого початку війни послідовно виступає за її якнайшвидше завершення.
"Є певні делегації, є делегації, які зараз визначаються. Точний формат ще не визначено. Але, як ви знаєте з самого початку, наша позиція полягає в тому, щоб закінчити цю війну. Як Туреччина, ми хочемо, щоб закінчилася не тільки війна в Україні, а й війна в Газі, війни в Африці, інші війни в нашому регіоні", - заявив міністр.
Мирні переговори у Стамбулі
Після завершення оголошеного Володимиром Путіним триденного "перемир’я" з 8 по 11 травня, Україна разом із європейськими союзниками з "Коаліції рішучих" висунули Росії ультиматум: з 12 травня має розпочатися повне 30-денне припинення вогню. У разі відмови, Європейський Союз пообіцяв запровадити проти Москви новий пакет жорстких санкцій.
У відповідь Путін заявив, що Росія не визнає ультиматумів і запропонував поновити мирні переговори у Стамбулі 15 травня. Туреччина погодилася виступити посередником на цих перемовинах
Президент Володимир Зеленський погодився відвідати Стамбул 15 травня, бо не хоче ображати президента США Дональда Трампа. Водночас, Путін досі не відповів, чи готовий особисто відвідати переговори в Туреччині.
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