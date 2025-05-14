Якщо Путін приїде: Зеленський назвав дві ключові теми можливої зустрічі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Liberation .

"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном усіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - сказав глава держави.

Він зазначив, що росіяни не довірятимуть українцям, а українці не довірятимуть росіянам. Тому, на думку президента, лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання всіх домовленостей.

Зеленський наголосив на важливості надійного і збалансованого посередництва, яке викликало б повагу в обох сторін війни. Як можливого гаранта президент назвав США, вважаючи, що участь Дональда Трампа може заохотити Путіна до того, щоб приїхати.

"Якщо Путін не приїде, це буде виглядати для нього як повна поразка", - сказав український лідер.

Крім того, Зеленський закликав до нових санкцій проти РФ, зокрема, з боку Сполучених Штатів і Євросоюзу.

На запитання щодо тривалості конфлікту, Зеленський заявив таке:

"Ніхто не знає, як довго він триватиме. Але не десять років. Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, а й для ворогів", - резюмував він.