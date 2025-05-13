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Тільки зустріч із Путіним. Україна не обговорювала інші формати діалогу з РФ, - Зеленський

Київ, Вівторок 13 травня 2025 17:41
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Тільки зустріч із Путіним. Україна не обговорювала інші формати діалогу з РФ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна розглядала поки що тільки зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Інші формати контактів з агресором не обговорювалися.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, він відреагував на ті пропозиції щодо переговорів, які були озвучені і Росією, і США.

"Я готовий на зустріч із ним (Путіним - ред.). Поки що інші формати ми не опрацьовували і не проговорювали", - додав Зеленський.

Він уточнив, що на можливих переговорах буде не один. При цьому Україна в рамках можливих переговорів розглядає тільки те, що було запропоновано.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, станом на зараз російський диктатор Володимир Путін не дав своєї згоди на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі 15 травня.

Поки що плануються переговори України та Росії, але на якому рівні вони відбудуться - поки що невідомо.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголошував, що Зеленський готовий до переговорів у Стамбулі тільки з Путіним. З іншими представниками РФ він вести діалог не буде.

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