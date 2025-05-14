Трамп допустив зустріч з Путіним у Туреччині, але є нюанс
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп допустив зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня, якщо останній прибуде на переговори з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує The Guardian.
За словами Трампа, він наразі не знає, чи з'явиться диктатор на переговорах Туреччини.
"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. . ... Я не знаю, чи буде він там, якщо мене там не буде. Ми це з'ясуємо", - заявив він під час розмови з журналістами.
Clash Report пише, що Трамп також заявив, що щільний графік не завадить йому зустрітись з Путіним "заради порятунку життів".
Переговори Росії та України у Туреччині
У ніч на 11 травня Путін відкинув пропозицію щодо встановлення режиму тиші, але заявив про готовність Росії поновити переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, підтвердив готовність України вступити у діалог з Росією, але зауважив, що зустріч можлива лише після припинення вогню на фронті.
Пізніше Стамбул заявив, що готовий взяти на себе роль посередника у запланованій зустрічі.
Тим часом спецпредставник Трампа Кіт Келлог відзначав, що можливість переговорів з’явиться лише після впровадження режиму припинення вогню.
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