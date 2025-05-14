Почему Зеленский вызвал Путина на прямые переговоры: в ОП дали ответ

Президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы лишить другие страны, в частности США, иллюзий насчет России. Москва не согласится на мир без принуждения.

"Но почему Украина сегодня активно занимается тематикой переговоров в Турции? Почему активно привлекает к этому наших европейских партнеров, консультируется на разных уровнях? Почему поддерживает американские инициативы о необходимости проведения переговоров? Потому что надо, чтобы мир, имею в виду прежде всего американских партнеров, чтобы они окончательно лишили себя иллюзорных надежд на то, что Россия без принуждения может принять какие-то ответственные решения", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что Россия не согласится на шаги для завершения войны без принуждения. Украина должна продемонстрировать это союзникам.

"Нет, без принуждения решения приняты не будут (Россией, - ред.). Но для того, чтобы нельзя было дальше говорить: "Давайте еще немножко поговорим, давайте еще немножко подождем, давайте еще мягко разговаривать с Россией", надо, чтобы мы прошли по всем стадиям, когда будет четко и понятно, что без принуждения к миру с Россией ничего не будет", - заявил Подоляк.