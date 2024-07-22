Чому на виборах у США Україна не підтримуватиме ні Гарріс, ні Трампа: пояснення експертів

На президентських виборах у США, які відбудуться восени 2024 року, Україна не підтримуватиме ані Камалу Гарріс, ані Дональда Трампа. Головне для нашої країни - зберегти двопартійну підтримку.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України" .

Як зазначив глава "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов, що стосується того, хто з кандидатів у президенти США кращий для нашої країни, не можна ставити питання настільки категорично. Оскільки Україні важливо зберегти та збільшити американську підтримку.

"Хто її забезпечить і на яких умовах, складно сказати. Сам по собі президент не виділяє допомогу, Білий дім адмініструє ту допомогу, яка готується Конгресом. Тому якщо говорити про Україну, то майже все залежатиме від складу Сенату та Палати представників", - розповів він.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що на виборах у США українська сторона не підтримуватиме ані Гарріс, ані Трампа. Оскільки головне у тому, щоб Америка зберегла стабільність, силу та лідерську роль, а для України - зберегти двопартійну підтримку.

"У кожного з кандидатів є свої переваги та свої недоліки. Вибір зробить американський народ, а ми працюватимемо з будь-яким переможцем", - наголосив він.

За словами експерта, викликом можуть стати розбіжності у стані Республіканської партії. Де є як прихильники підтримки України, які критикують Байдена та демократів за обережність, так і противники будь-якої допомоги. А висування Джей Ді Венс на посаду віце-президента США лише зафіксувало такі ризики.

"Саме тому у Зеленського організували телефонну розмову з Трампом. Це початок прямого діалогу, який не означає, що ми підтримуватимемо Трампа. А те, що нам потрібно доносити до нього наші інтереси, у тому числі щодо теми мирних переговорів з Росією", - зазначив Фесенко.

З демократами, на його думку, простіше. Гарріс "збереже лінію Байдена щодо України" з усім позитивом та негативом. Тут все стабільно та передбачувано, на відміну від Трампа.