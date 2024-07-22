Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України

Президент США Джо Байден офіційно вибув із передвиборчих перегонів. Натомість демократи швидше за все висунуть нинішню віце-президентку Камалу Гарріс. Про те, що означає рішення Байдена та чия перемога, Гарріс чи Дональда Трампа, більш прийнятна для України, – нижче у матеріалі РБК-Україна.

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Як і чому Байден знявся з виборів

Напередодні було опубліковано заяву, в якій Байден підкреслив досягнення своєї адміністрації і зазначив, що для нього велика честь служити американському народу.

"І хоча я мав намір домагатися переобрання, вважаю, що в інтересах моєї партії і країни, щоб я пішов у відставку і зосередився виключно на виконанні своїх обов'язків президента на частину терміну, що залишилася", - заявив він.

Таким чином Байден прислухався до соратників і за чотири місяці до виборів зняв кандидатуру. Заклики посилилися після провальних дебатів у червні, на яких, порівняно з Дональдом Трампом, президент виглядав розгубленим. Лідери Демократичної партії та головні донори переконані, що Байден не зможе перемогти опонента та забезпечити більшість у Конгресі.

Сам Байден пояснював поведінку втомою, але подальші події переконали демократів у протилежному. На підсумковій прес-конференції після саміту НАТО він допустив низку обмовок, переплутавши президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, а Камалу Гарріс із Трампом. Незабаром після цього Трамп пережив замах, а віру у бадьорість духу, тіла та розуму Байдена підкосив COVID.

Зараз він лікується у резиденції у Делавері. Як пише Politico, на фоні закликів зійти з дистанції він уже надвечір 20 липня не виключав такий сценарій. Остаточне рішення було ухвалено на зустрічі з помічниками, які показали невтішні результати опитувань.

По суті вчорашня заява поставила крапку у його блискучій політичній кар'єрі. Яка ознаменувалася 8 роками в ранзі віце-президента Барака Обами, перемогою над Трампом у 2020-му та терміном, протягом якого США демонстрували економічне зростання та повернулися до центру міжнародної політики.

Президент США Джо Байден зійшов з дистанції після масових закликів демократів (фото Getty Images)

Рішення Байдена стало вимушеним кроком на фоні побоювань через вік та фізичний стан, пояснює політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"А ситуація навколо замаху на Трампа, коли почалася ейфорія в таборі республіканців, лише посилила дискусію про те, що демократам потрібно міняти кандидата. Тому що йдеться не лише про спробу поборотися на президентських виборах, а й про те, щоб битися за більшість у нижній палаті Конгресу", – розповів він РБК-Україна.

Рішення Байдена також означає трансформацію Демократичної партії з точки зору зміни поколінь та лідера. Його вихід із президентської кампанії надасть імпульсу продемократичному електорату і, власне, з урахуванням того, що рейтинг Трампа майже не змінився після замаху, ще зарано казати про перемогу.

"Для України зараз головне працювати з обома партіями, щоб ніхто не міг звинуватити її у перегинах на бік демократів чи республіканців. А щодо, чи виправданий ризик, складно про це сказати. Крок вимушений, подивимося, що буде на початку листопада", – зазначив. глава "Інституту Американістики" , аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов

Чому Байден запропонував кандидатуру Камали Гарріс

Окремою заявою Байден виступив на підтримку віце-президентки Гарріс.

"Найпершим рішенням як кандидат від партії в 2020 році я обрав Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я прийняв. Сьогодні хочу висловити повну підтримку і схвалення кандидату від нашої партії цього року – настав час разом перемогти Трампа. Давайте зробимо це", – сказав він.

Зазначимо, Гарріс на посаді віце-президентки увійшла в історію, ставши не лише першою жінкою на другій за значимістю посадою, а й першим представником не білого населення Америки. Детальніше про неї читайте в окремому матеріалі "Заступниця Байдена. Що відомо про Камалу Гарріс та її позицію щодо України".

Учора вона заявила, що має намір виграти номінацію від Демократичної партії. Офіційне рішення ухвалять на з'їзді 19-22 серпня в Чикаго. На перший погляд він буде лише формальністю. Гарріс вже підтримали авторитетні Білл та Хілларі Клінтони, а також партійні лідери у всіх 50 штатах.

Вочевидь довкола її кандидатури згуртувалися не лише демократи, а й демократичний електорат. За кілька годин кампанія Гарріс зібрала понад 50 млн доларів, що стало найбільшою сумою донатів за один день з 2020 року.

Про те, що Гарріс піде на вибори від Демократичної партії, стане зрозумілим, коли її затвердять на серпневій конвенції.

"Мій прогноз на 70%, що Камала буде кандидатом у президенти. Але все ж таки з урахуванням вчорашнього сюрпризу у виборчих перегонах я б не поспішав з висновками", - зазначив Фарапонов.

Камала Гарріс із високою ймовірністю піде на вибори президента США від Демократичної партії (фото Getty Images)

Ще одна інтрига – кого оберуть кандидатом на посаду віце-президента. Обговорюється кілька претендентів. У тому числі Енді Бешир – губернатор Кентуккі, штату, який у 2020 році голосував за Трампа; міністр транспорту Піт Буттіджедж; губернатор Північної Кароліни Рой Купер з високими рейтингами в штаті, що коливається.

Докладніше про те, як такі штати вирішують долю президентських виборів, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також називають імена сенатора від Арізони та колишнього астронавта Марка Келії; висхідної зірки – губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро; губернатора Іллінойсу та мільярдера Джей Бі Прітцкера; губернаторки Мічигана Гретхен Вімер.

За словами Фарапонова, через цю "вакансію" демократи мають деяку перевагу. І кандидата у віце-президенти оберуть виходячи з того, хто зможе забезпечити додаткові електоральні бали.

"Можливо, це буде Шапіро, оскільки в Пенсільванії розгорнулася найбільша боротьба між демократами та республіканцями. Видно буде ближче до конвенції", – додав аналітик.

Які шанси Гарріс та чи краща вона за Трампа для України

Згідно з опитуваннями, Гарріс розпочинає кампанію з кращими показниками, ніж у Байдена. На даний момент вона відстає від Трампа на два процентні пункти - 46% проти 48%. Джо Байден у середньому відставав на три відсоткові пункти (47% проти 44%).

Опитування в штатах, що коливаються, до зняття Байдена з виборів і до замаху на Трампа показують, що Гарріс відставала всього на 1% у Пенсільванії, впевнено з перевагою в 5% вигравала у Вірджинії. В обох штатах вона популярна серед чорношкірих, молоді та жінок-виборців – усіх груп, на голоси яких розраховують демократи.

Згідно з опитуванням CBS News, якби вибори відбулися сьогодні, за Гарріс проголосували б 48% виборців проти 51% за Трампа. І поки складно передбачити, чи наздожене вона опонента чи цифри плюс-мінус залишаться такими до самих виборів.

На думку Фарапонова, потенційно вихід Байдена може повернути кілька відсотків кандидату від демократів. Але багато залежить від того, які меседжі просуватимуть Гарріс і Трамп.

Можливо, якби все спиралося на цифри, демократи обрали більш рейтингового кандидата. Але тут йдеться про спадкоємність, щоб по суті змагалася саме команда Байдена, вважає Володимир Фесенко.

"Її вибір був вибором "меншого зла". Демократи дійшли того, що висування Гарріс простіше і з організаційної точки зору, і з точки зору збереження єдності. Зараз питання не в особистостях, вони мало впливають на рейтинги. Проти Трампа змагатиметься не Камала Гарріс, а антитрампівський електорат. Щоб не допустити обрання Трампа та абсолютної перемоги республіканців, у разі якої вони отримають більшість у Сенаті та Палаті представників”, – пояснив політолог.

На вибори від республіканців підуть Дональд Трамп та кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс (фото Getty Images)

Чи вдасться Гарріс консолідувати електорат, залежить від ефективності кампанії. Вона менш харизматична порівняно з Трампом і їй ще належить обрати оптимальну тактику. Відповіді на ці питання проясняться, коли вона покаже себе у справі.

На перший погляд може здатися, що перемога Гарріс краща для України. Вона засуджувала Путіна, критикувала затримку військової допомоги, а на Саміті миру у Швейцарії заявила, що агресор має бути покараний.

Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Україні за 24 години, але неясно, як саме. Ймовірно, він намагатиметься зафіксувати лінію розмежування. Згідно з популярною версією, для цього він готовий погрожувати Україні припиненням допомоги, а Росії – різким її збільшенням, якщо Москва не піде на умови Вашингтона. Хоча згідно з інформацією РБК-Україна, під час нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським підтвердилося припущення, що насправді Трамп не має "плану по Україні", а має лише набір спільних тез по темі.

Що стосується того, хто з них кращий для нашої країни, не можна ставити питання настільки категорично, зазначає Фарапонов. Оскільки Україні важливо зберегти та збільшити американську підтримку.

"Хто її забезпечить і на яких умовах, складно сказати. Сам по собі президент не виділяє допомогу, Білий дім адмініструє ту допомогу, яка готується Конгресом. Тому якщо говорити про Україну, то майже все залежатиме від складу Сенату та Палати представників", – розповів він виданню.

На виборах-2024 українська сторона не підтримуватиме ані Гарріс, ані Трампа, каже Фесенко. Оскільки головне у тому, щоб Америка зберегла стабільність, силу та лідерську роль, а для України – зберегти двопартійну підтримку.

"У кожного з кандидатів є свої переваги та свої недоліки. Вибір зробить американський народ, а ми працюватимемо з будь-яким переможцем", – наголошує співрозмовник.

Викликом можуть стати розбіжності у стані Республіканської партії. Де є як прихильники підтримки України, які критикують Байдена та демократів за обережність, так і противники будь-якої допомоги. А висування Джей Ді Венса лише зафіксувало такі ризики.

"Саме тому у Зеленського організували телефонну розмову з Трампом. Це початок прямого діалогу, який не означає, що ми підтримуватимемо Трампа. А те, що нам потрібно доносити до нього наші інтереси, у тому числі щодо теми мирних переговорів з Росією", - розповів Фесенко.

Із демократами, на його думку, простіше. Гарріс збереже лінію Байдена щодо України з усім позитивом та негативом. Тут все стабільно та передбачувано, на відміну від Трампа. Хоча ніхто на 100% не може сказати, якою буде його політика. Окрім однієї теми: майже, напевно, він ініціює переговори з Кремлем. На яких умовах, питання відкрите, тому важливо, що діалог із Трампом уже розпочався.

Припідготовці матеріалу використовувалися: заява Джо Байдена, публікації Reuters, CNN, Politico, The New York Times, коментарі українських експертів Владислава Фарапонова та Володимира Фесенка.