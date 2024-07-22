Байден не піде з президентської посади до закінчення повноважень

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден завершить свій президентський термін, незважаючи на заклики деяких республіканців піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У коментарі виданню представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Байден успадкував від свого попередника економіку у вільному падінні, стрімкий зростаючий рівень насильницьких злочинів та розвалені альянси.

У свою чергу президент Байден змінив ситуацію, забезпечивши найсильніше економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницьких злочинів за останні 50 років. Також представник Білого дому зазначив, що чинний президент США зробив НАТО більше, ніж будь-коли.

"Він з нетерпінням чекає на завершення свого терміну та досягнення більш історичних результатів для американського народу", - додав Ендрю Бейтс.

Продовжуючи промову він сказав, що ці досягнення включають продовження зниження витрат, створення робочих місць, захист соціального забезпечення, а також протистояння програмі "MAGAnomics, яка посилить інфляцію і призведе США до рецесії.

Крім того, представник Білого дому додав, що Байден продовжуватиме боротися за захист свобод американців від радикальних заборон на аборти та нападок на верховенство закону.