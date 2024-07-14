Заступниця Байдена. Що відомо про Камалу Гарріс та її позицію щодо України

Чотири роки тому Камала Гарріс стала першою жінкою в історії на посаді віцепрезидента США. Наразі західні ЗМІ пишуть, що її можуть висунути кандидатом у президенти від Демократичної партії, якщо Джо Байден зніметься з виборів.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, хто така Камала Гарріс та що вона говорила про війну в Україні.

Зміст:

Донька імігрантів. Факти з біографії Камали Гарріс

Камала Деві Харріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді (штат Каліфорнія) у родині вчених, які імігрували в США з Індії та Ямайки.

Батьки Камали розлучилися, коли їй було сім років. У 12-річному віці вона разом з матір'ю і сестрою перебралася в Канаду.

Проте здобувати освіту вернулася до Штатів. Отримала ступінь бакалавра економіки та політичних наук в Університеті Говарда у Вашингтоні (вважається традиційно афроамериканським).

Згодом навчалася в Каліфорнійському університеті в Берклі, де захистилася як магістр з юриспруденції.

Робота в прокуратурі

З 1990 року Камала Гарріс працювала в прокуратурі округу Аламіда в Окленді. Вела справи, пов'язані з сексуальними злочинами.

Далі була посада в офісі окружного прокурора Сан-Франциско. Спеціалізувалася на боротьбі з підлітковою проституцією. Домоглася, щоб правоохоронні органи розглядали неповнолітніх проституток як жертв злочинів і замість тюрми відправляли в реабілітаційні центри.

У 2003 році Гарріс виграла вибори на посаду окружного прокурора Сан-Франциско. За час її роботи загальний показник покарання за злочини зріс із 52% до 67%, що було найвищим за десятиліття. Також суттєво зросли показники покарань за вбивства та торгівлю наркотиками.

Камала Гарріс створила спеціальну групу розслідування злочинів на ґрунті ненависті, яка зокрема займалася злочинами проти ЛГБТ-підлітків у школах.

Фото: Камала Гарріс обіймала посаду генерального прокурора Каліфорнії (Getty Images)

У 2010 році Камала Гарріс була обрана генеральним прокурором Каліфорнії. Вона стала першою жінкою прокурором, ямайсько-американським та індійсько-американським генеральним прокурором у Каліфорнії.

На цій посаді ініціювала впровадження онлайн-платформи, де збиралася інформація про людей, які загинули й постраждали внаслідок затримань поліцією.

Також Гарріс домоглася від федерального уряду збільшення субсидій для родин, які втратили житло через недобросовісність кредитних організацій.

При цьому генеральна прокурорка відмовилася підтримати два законопроєкти про заборону в штаті смертної кари, що викликало обурення з боку правозахисників.

Увійшла в історію. Кар'єрний шлях Гарріс у політиці

Паралельно з роботою в генпрокуратурі Камала Гарріс розвивала політичну кар'єру. У 2016-му здобула перемогу у перегонах за крісло сенатора від штату Каліфорнія.

Активно виступала на телебаченні, різко висловлювалася проти жорсткої політики на той момент президента Дональда Трампа щодо мігрантів. Виступала проти висунутих Трампом кандидатур на посади міністра освіти та генерального прокурора США, підтримувала право на аборт і легалізацію одностатевих шлюбів. Також виступала за легалізацію канабісу на федеральному рівні.

Входила до складу юридичного комітету Сенату, комітетів з розвідки, з бюджету і з внутрішньої безпеки та справ уряду.

У 2019 році Камала Гарріс оголосила про свою участь у президентських перегонах. Деякий час була серед лідерів праймеріз Демократичної партії, однак врешті не змогла зберегти цю популярність, знялася з виборів та підтримала кандидатуру Джо Байдена.

Під час передвиборчої кампанії Байден номінував Гарріс у віцепрезиденти – фактично друга особа в Білому домі.

Фото: Камала Гарріс та Джо Байден на інавгурації (Getty Images)

20 січня 2021 на інавгурації Джо Байдена президентом США Камала Гарріс також склала присягу і вступила на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів.

Таким чином, на другій за значимістю посаді в США вона стала не тільки першою жінкою, але й першим представником не білого населення Америки.

Кандидатка в президенти замість Байдена?

Наразі в США знов стартує президентська кампанія. Хоча офіційне висунення кандидатів від Демократичної та Республіканської партій ще не відбулося, основними претендентами на посаду лідера країни є Джо Байден та Дональд Трамп.

Після перших дебатів потенційних кандидатів почали ширитися чутки про можливе зняття Байдена з виборів. Адже, на думку американських медіа та експертів, вони виявилися невдалими для чинного президента.

Одним із можливих кандидатів від Демократичної партії називають саме Камалу Гарріс. За даними джерел видання Reuters, віцепрезидентка має найвищу впізнаваність серед усіх альтернативних кандидатів та найвищий рейтинг серед демократів, які могли б серйозно розглядатися як кандидати на посаду нового лідера США.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, опублікованим 9 липня, Камала Гарріс відстає від Дональда Трампа на лише на один відсоток (42% до 43%), що є різницею в межах похибки опитування у 3,5 відсоткові пункти.

Крім того, співрозмовники видання зазначають, що вона вже пройшла перевірку на національному рівні, зокрема, з боку республіканців. Проте деякі впливові демократи мало вірять, що вона здатна перемогти Трампа.

Фото: Камала Гарріс може стати кандидаткою в президенти США замість Джо Байдена (x.com/KamalaHarris)

Втім Джо Байден наполягає, що не планує залишати виборчу кампанію. Коли під час саміту НАТО представники ЗМІ поставили запитання, чому президент США не передає естафету молодому поколінню, він відповів, що "серйозність ситуації" вимагає досвіду.

Водночас лідер Штатів висловив впевненість, що Камала Гарріс достойна очолювати Білий дім у майбутньому.

"Я б не вибрав її віцепрезиденткою, якби не вважав, що вона має достатню кваліфікацію бути президентом. Від самого початку я не сумнівався в цьому", – сказав Байден.

Що Камала Гарріс говорила про Україну

Віцепрезидентка США висловлювалася на підтримку України ще під час передвиборчої кампанії 2020 року. Тоді Камала Гарріс виступила із засудженням російської агресії та окупації Криму.

"Незаконна окупація Криму Росією є грубим порушенням міжнародних норм, за якими рухався світ з часів Другої світової, так само як і підтримка Росією бойових операцій на сході України та кібератаки", – наголошувала вона.

Після початку повномасштабного вторгення РФ у лютому 2024 Гарріс заявила, що люди в Україні захищають не лише свої сім’ї та будинки, але також боряться за свободу.

"Увага всього світу наразі прикута до українців. Вони борються не лише за захист своїх домівок і сімей, а й за захист своєї демократії, свободи, суверенітету та територіальної цілісності. І вони переможуть", – написала політикиня в соцмережі Х.

Гарріс критично висловлювалася щодо ситуації у Конгресі США із затримкою військової допомоги Україні: "Коли ми говоримо про роль Америки у підтримці України – ми маємо бути непохитними і не можемо дозволити собі гратися у політичні ігри. Зараз для них нема місця".

Віцепрезидентка казала, що провал допомоги Україні від США стане "подарунком Путіну".

"Історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вторгається до свого сусіда – він продовжить йти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою", – пояснювала вона на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2024.

Фото: Зустріч Камали Гарріс і Володимира Зеленського на Саміті миру (president.gov.ua)

Камала Гарріс представляла США на Саміті миру у Швейцарії у червні цього року. Під час свого виступу віцепрезидентка висловила думку щодо умов Кремля для "припинення війни".

Вона заявила, що дії Росії, якщо вони не будуть покараними, "заохотять інших агресорів і призведуть до можливості завойовницької війни та хаосу, а не порядку й стабільності – що загрожує всьому світу".

"Слід говорити правду: Путін закликає не до перемовин, а до капітуляції. Штати підтримують Україну", – сказала Гарріс.

При підготовці використовувалися: публікації Reuters, The New York Times, ABC News, інформація сайту Білого дому, сторінка Камали Гарріс в соцмережі Х, Wikipedia.