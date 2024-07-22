Почему на выборах в США Украина не будет поддерживать ни Харрис, ни Трампа: объяснение экспертов

На президентских выборах в США, которые состоятся осенью 2024 года, Украина не будет поддерживать ни Камалу Харрис, ни Дональда Трампа. Главное для нашей страны - сохранить двухпартийную поддержку.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины" .

Как отметил глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов, что касается того, кто из кандидатов в президенты США лучше для нашей страны, нельзя задавать вопросы столь категорично. Поскольку Украине важно сохранить и увеличить американскую поддержку.

"Кто ее обеспечит и на каких условиях, сложно сказать. Сам по себе президент не выделяет помощь, Белый дом администрирует ту помощь, которая готовится Конгрессом. Поэтому если говорить об Украине, то почти все будет зависеть от состава Сената и Палаты представителей", - рассказал он.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что на выборах в США украинская сторона не будет поддерживать ни Харрис, ни Трампа. Поскольку главное в том, чтобы Америка сохранила стабильность, силу и лидерскую роль, а для Украины - сохранить двухпартийную поддержку.

"У каждого из кандидатов есть свои преимущества и свои недостатки. Выбор сделает американский народ, а мы будем работать с любым победителем", - подчеркнул он.

По словам эксперта, вызовом могут стать разногласия в состоянии Республиканской партии. Где есть как сторонники поддержки Украины, критикующие Байдена и демократов за осторожность, так и противники любой помощи. А выдвижение Джей Ди Венса на должность вице-президента США лишь зафиксировало подобные риски.

"Именно поэтому у Зеленского организовали телефонный разговор с Трампом. Это начало прямого диалога, который не означает, что мы будем поддерживать Трампа. А то, что нам нужно доносить до него наши интересы, в том числе по теме мирных переговоров с Россией", - отметил Фесенко.

С демократами, по его мнению, проще. Харрис "сохранит линию Байдена относительно Украины" со всем позитивом и негативом. Здесь все стабильно и предсказуемо, в отличие от Трампа.