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Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс

Понеділок 22 липня 2024 06:18
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Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США Камала Гарріс розпочала обдзвон демократів, щоб заручитися підтримкою своєї кандидатури на пост президента. Її підтримали усі голови партійних Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, усі 50 голів Демократичної партії Штатів висловили підтримку Гарріс в якості нового кандидата від партії в президенти США під час телефонної розмови.

CNN зазначає, що сигнал підтримки - це остання ознака того, що лідери партії намагаються згуртуватися навколо Камали Харріс.

Водночас, видання зазначає, що незважаючи на підтримку президента США Джо Байдена, залишається не ясним, чи стане Гарріс кандидатом і який процес партія використовуватиме для вибору альтернативи.

Раніше CNN повідомляло, що віце-президент США Камала Гарріс планує зробити у неділю, 21 липня, близько 200 дзвінків законодавцям-демократам.

Що передувало дзвінкам Гарріс

У неділю, 21 липня, чинний президент США Джо Байден заявив, що відмовляється переобиратися на другий президентський термін. Відповідний лист він опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter). У наступному пості він повідомив, що замість себе кандидатом на цю посаду пропонує віцепрезидента Камалу Гарріс.

Водночас, після новин про Байдена деякі республіканці закликали його піти у відставку з посади президента. Але в коментарі CNN, представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Байден не піде з президентської посади до закінчення своїх повноважень.

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