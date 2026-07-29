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Чому Україна почала бити по Wildberries: джерела розкрили справжню причину

15:02 29.07.2026 Ср
3 хв
На який ефект розраховує Київ?
aimg Уляна Безпалько aimg Юлія Капітонова
Фото: Wildberries не встигає оговтатися від українських атак (Getty Images)

Атаки Сил оборони України на склади російського маркетплейсу Wildberries мають цілком конкретну мету та є логічною частиною загального плану.

Потужні удари ЗСУ призвели до того, що на Wildberries видалили розділ "Все для СВО". Однак річ у тім, що сотні тисяч товарів воєнного призначення нікуди не зникли - їх просто перенесли до інших категорій.

У росЗМІ шириться інформація про те, що Україна встигла пошкодити від шести до дев'яти об'єктів компанії. Аналітики ж дійшли висновку, що тимчасово вибуло до 10% складських потужностей Wildberries.

Джерела РБК-Україна у Силах оборони України наголошують: компанія має 10 логістичних хабів "стратегічного значення". Станом на ранок 29 липня підтверджено пошкодження семи з них.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що атаки на склади Wildberries є відповіддю на удари ворога по українській цивільній інфраструктурі. Цілком можливо, йдеться про обстріли української "Нової пошти" - таку версію обговорюють дедалі частіше.

За словами джерел, кампанія проти Wildberries є частиною загального плану. Оскільки Україна вже "вибила" понад 40% російської нафтопереробки, вона вирішила посилити свої зусилля ще на одному напрямку.

Насамперед ідеться про те, щоб паралізувати російську логістику.

"Ми били по НПЗ, створили дефіцит бензину й проблеми з його доставкою та експортом нафтопродуктів. Тепер це має призвести до того, що російським військовим буде складніше отримувати комплектуючі до дронів. І не тільки - війну, розпочату Росією, та її наслідки мають відчути й цивільні всередині Росії", - пояснив один з інформованих співрозмовників РБК-Україна.

Фактично Київ розраховує не лише на воєнний, а й на соціально-економічний ефект. Його простіше досягти, коли споживач, наприклад, не отримує вчасно або взагалі не отримує замовлені товари чи гаджети.

Наслідки української кампанії проти Wildberries відчують чимало людей:

  • працівники компанії - вони почнуть замислюватися над доцільністю та безпекою своєї роботи на таких підприємствах;
  • малий і середній бізнес - продавці втрачають свої товари та скаржаться на маркетплейс через відсутність або лише символічні компенсації;
  • власники маркетплейса - вони зазнають не лише значних фінансових втрат, а й будуть змушені переглянути свою модель логістики.
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Російська ФедераціяУкраїнаЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниАтака дронів