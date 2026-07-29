Атаки дронів змусили російський Wildberries шукати склади в іншій країні
Найбільший російський маркетплейс Wildberries намагається перенести свої логістичні потужності до Казахстану. Компанія терміново шукає нові приміщення на тлі ударів українських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".
Група RWB, яка є власником Wildberries, розпочала активний підбір складських площ у Казахстані. Компанія розглядає варіанти оренди від 100 тисяч кв. м або навіть готовність викупити всі вільні об'єкти в країні.
Головна мета маркетплейса - вивести частину своїх потужностей з-під загрози нових атак українських дронів, які раніше вже завдали ударів по російських складах компанії.
Наразі в Казахстані вже будують два об'єкти для російського гіганта:
- понад 100 тис. кв. м у місті Алмати;
- близько 160 тис. кв. м у столиці Астані (введення в експлуатацію заплановане на наступний рік).
Дефіцит у Казахстані та відмови в Росії
Знайти потрібні площі росіянам буде вкрай важко. Загальний обсяг якісних логістичних приміщень у Казахстані становить лише 1,9 млн кв. м, а рівень вільних площ складає всього 5,8%.
У самій Росії Wildberries зіштовхнувся із серйозними проблемами: місцеві власники нерухомості відмовляються підписувати нові договори оренди з компанією.
Причина відмов полягає не у відсутності приміщень, а у високих ризиках. Наявність товарів Wildberries автоматично перетворює склад на заявлену ціль для безпілотників. При цьому базові поліси страхування великих об'єктів у РФ просто не покривають збитки від атак дронів.
Загалом у російського маркетплейса є 209 логістичних об'єктів загальною площею понад 5,6 млн кв. м.
Нагадаємо, сьогодні вранці Рязань зазнала масованої атаки безпілотників. Під ударом опинились сортувальний комплекс компанії Wildberries та місцевий нафтопереробний завод.
Чому склади Wildberries стали воєнною ціллю ЗСУ, як це вплине на постачання армії РФ, економіку та життя пересічних росіян - читайте в матеріалі РБК-Україна.