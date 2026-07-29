Атаки дронів змусили російський Wildberries шукати склади в іншій країні

Найбільший російський маркетплейс Wildberries намагається перенести свої логістичні потужності до Казахстану. Компанія терміново шукає нові приміщення на тлі ударів українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Коммерсантъ ".

Група RWB, яка є власником Wildberries, розпочала активний підбір складських площ у Казахстані. Компанія розглядає варіанти оренди від 100 тисяч кв. м або навіть готовність викупити всі вільні об'єкти в країні.

Головна мета маркетплейса - вивести частину своїх потужностей з-під загрози нових атак українських дронів, які раніше вже завдали ударів по російських складах компанії.

Наразі в Казахстані вже будують два об'єкти для російського гіганта:

понад 100 тис. кв. м у місті Алмати;

близько 160 тис. кв. м у столиці Астані (введення в експлуатацію заплановане на наступний рік).

Дефіцит у Казахстані та відмови в Росії

Знайти потрібні площі росіянам буде вкрай важко. Загальний обсяг якісних логістичних приміщень у Казахстані становить лише 1,9 млн кв. м, а рівень вільних площ складає всього 5,8%.

У самій Росії Wildberries зіштовхнувся із серйозними проблемами: місцеві власники нерухомості відмовляються підписувати нові договори оренди з компанією.

Причина відмов полягає не у відсутності приміщень, а у високих ризиках. Наявність товарів Wildberries автоматично перетворює склад на заявлену ціль для безпілотників. При цьому базові поліси страхування великих об'єктів у РФ просто не покривають збитки від атак дронів.

Загалом у російського маркетплейса є 209 логістичних об'єктів загальною площею понад 5,6 млн кв. м.