Атаки на Wildberries стали болючим ударом по воєнній економіці Росії, - FT

Серія ударів по складах Wildberries стала не лише проблемою для найбільшого маркетплейсу Росії, а й оголила нову вразливість її воєнної економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Financial Times .

До атак Wildberries позиціонувала себе як російський аналог Amazon і навіть переконувала російського диктатора Володимира Путіна, що здатна конкурувати не лише у сфері електронної комерції, а й на глобальному рівні.

Однак після ураження п'яти складських комплексів компанія, як пише FT, сама стала одним із найуразливіших елементів російської воєнної економіки.

У виданні зазначили, що ці удари стали частиною ширшої української кампанії із застосуванням далекобійних безпілотників. Раніше основними цілями були російські нафтопереробні заводи, через що РФ зіткнулася з дефіцитом пального та була змушена нарощувати його імпорт. Тепер під ударом опинився й сектор електронної комерції.

Wildberries є найбільшим маркетплейсом Росії. У 2025 році компанія повідомляла про оборот у 6,1 трлн рублів (78 млрд доларів), а її мережа пунктів видачі охоплює не лише великі міста, а й невеликі населені пункти, де сервіс став важливою частиною повсякденного життя.

Яких збитків зазнала компанія

За даними російських ЗМІ, перші чотири атаки знищили близько 444 тисяч квадратних метрів складських площ Wildberries, або приблизно 8% усіх її складів. Відновлення об'єктів може коштувати близько 36 млрд рублів.

Водночас російський Forbes оцінював втрати лише від першого удару по складах в Електросталі та Котовську у 150-235 млрд рублів. Це приблизно дорівнює чистому прибутку компанії за 2025 рік.

Директор Eurasia Group Олександр Коляндр вважає, що наслідки не обмежаться втраченими товарами.

"Втрата товарів змусить тисячі торговців припинити діяльність, що призведе до несплати податків, непогашення кредитів тощо", - зазначив він.

На його думку, держава може втратити десятки мільярдів рублів податкових надходжень від одного з найбільших платників податків.

Продавці скаржаться на компенсації

Після пожеж багато підприємців заявили, що втратили весь товар. Ситуацію загострило те, що менш ніж за два тижні до перших ударів Wildberries змінила правила роботи, визнавши атаки дронів форс-мажором і звільнивши себе від обов'язку компенсувати збитки продавцям.

Після хвилі критики генеральна директорка компанії Тетяна Кім оголосила про програму допомоги для 88 тисяч найменших продавців. За її словами, компенсації розраховуватимуть так, ніби знищений товар і надалі продавався в попередніх обсягах.

Втім, як повідомляє незалежне видання "Агентство", підприємці в Telegram-чатах стверджують, що отримані виплати покривають лише незначну частину реальних збитків. Один із продавців розповів, що після втрати товарів на 1,5 млн рублів отримав від Wildberries лише 37 тисяч рублів.