Почему Украина начала бить по Wildberries: источники раскрыли реальную причину

Атаки Сил обороны Украины на склады российского маркетплейса Wildberries преследуют вполне конкретную цель и является логической частью общего плана.
Об этом идеть речь в материале РБК-Украина "Wildberries под атакой ВСУ: как удары по маркетплейсам парализуют российскую логистику".
Мощные удары ВСУ привели к тому, что на Wildberries удалили раздел "Все для СВО". Однако дело в том, что сотни тысяч товаров военного назначения никуда не исчезли - их просто перенесли в другие категории.
В росСМИ распространяется информация о том, что Украина успела повредить от шести до девяти объектов компании. Аналитики пришли к выводу, что временно выбыло до 10% складских мощностей Wildberries.
Источники РБК-Украина в Силах обороны Украины отмечают: компания имеет 10 логистических хабов "стратегического значения". По состоянию на утро 29 июля подтверждено повреждение семи из них.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки на склады Wildberries - ответ на удары врага по украинской гражданской инфраструктуре. Вполне возможно, речь идет об обстрелах украинской "Новой почты" - такую версию обсуждают все чаще.
По словам источников, кампания против Wildberries является частью общего плана. Поскольку Украина уже выбила более 40% российской нефтепереработки, она решила усилить свои усилия еще на одном направлении.
В первую очередь речь идет о том, чтобы парализовать российскую логистику.
"Мы били по НПЗ, создали дефицит бензина и проблемы с его доставкой и экспортом нефтепродуктов. Теперь это должно привести к тому, что российским военным будет сложнее получать комплектующие к дронам. И не только - войну, начатую Россией, и ее последствия должны ощутить и гражданские внутри России", - объяснил источник.
Фактически Киев рассчитывает не только на военный, но и социально-экономический эффект. Его проще достичь, когда потребитель, например, не получает своевременно или вообще не получает заказанные товары или гаджеты.
Последствия украинской кампании против Wildberries почувствуют многие:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что российский Wildberries уже ищет склады в другой стране на фоне атак ВСУ.
Также эксперты объяснили, почему кампания Украины против Wildberries стала болезненным ударом для Кремля.
Кроме того, выяснилось, что ВСУ только за неделю атаковали по меньшей мере 10 складов Wildberries.