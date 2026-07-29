RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Почему Украина начала бить по Wildberries: источники раскрыли реальную причину

15:02 29.07.2026 Ср
3 мин
На какой эффект рассчитывает Киев?
aimg Ульяна Безпалько aimg Юлия Капитонова
Фото: Wildberries не успевает прийти в себя от украинских атак (Getty Images)

Атаки Сил обороны Украины на склады российского маркетплейса Wildberries преследуют вполне конкретную цель и является логической частью общего плана.

Мощные удары ВСУ привели к тому, что на Wildberries удалили раздел "Все для СВО". Однако дело в том, что сотни тысяч товаров военного назначения никуда не исчезли - их просто перенесли в другие категории.

В росСМИ распространяется информация о том, что Украина успела повредить от шести до девяти объектов компании. Аналитики пришли к выводу, что временно выбыло до 10% складских мощностей Wildberries.

Источники РБК-Украина в Силах обороны Украины отмечают: компания имеет 10 логистических хабов "стратегического значения". По состоянию на утро 29 июля подтверждено повреждение семи из них.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки на склады Wildberries - ответ на удары врага по украинской гражданской инфраструктуре. Вполне возможно, речь идет об обстрелах украинской "Новой почты" - такую версию обсуждают все чаще.

По словам источников, кампания против Wildberries является частью общего плана. Поскольку Украина уже выбила более 40% российской нефтепереработки, она решила усилить свои усилия еще на одном направлении.

В первую очередь речь идет о том, чтобы парализовать российскую логистику.

"Мы били по НПЗ, создали дефицит бензина и проблемы с его доставкой и экспортом нефтепродуктов. Теперь это должно привести к тому, что российским военным будет сложнее получать комплектующие к дронам. И не только - войну, начатую Россией, и ее последствия должны ощутить и гражданские внутри России", - объяснил источник.

Фактически Киев рассчитывает не только на военный, но и социально-экономический эффект. Его проще достичь, когда потребитель, например, не получает своевременно или вообще не получает заказанные товары или гаджеты.

Последствия украинской кампании против Wildberries почувствуют многие:

  • работники компании - они начнут задумываться над целесообразностью и безопасностью своей работы на таких предприятиях;
  • малый и средний бизнес - продавцы теряют свои товары и жалуются на маркетплейс из-за отсутствия или только символические компенсации;
  • владельцы маркетплейса - они понесут не только значительные финансовые потери, но и будут вынуждены пересмотреть свою модель логистики.
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаВооруженные силы УкраиныВойна России против УкраиныАтака дронов