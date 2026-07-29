Почему Украина начала бить по Wildberries: источники раскрыли реальную причину

Мощные удары ВСУ привели к тому, что на Wildberries удалили раздел "Все для СВО". Однако дело в том, что сотни тысяч товаров военного назначения никуда не исчезли - их просто перенесли в другие категории.

В росСМИ распространяется информация о том, что Украина успела повредить от шести до девяти объектов компании. Аналитики пришли к выводу, что временно выбыло до 10% складских мощностей Wildberries.

Источники РБК-Украина в Силах обороны Украины отмечают: компания имеет 10 логистических хабов "стратегического значения". По состоянию на утро 29 июля подтверждено повреждение семи из них.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки на склады Wildberries - ответ на удары врага по украинской гражданской инфраструктуре. Вполне возможно, речь идет об обстрелах украинской "Новой почты" - такую версию обсуждают все чаще.

По словам источников, кампания против Wildberries является частью общего плана. Поскольку Украина уже выбила более 40% российской нефтепереработки, она решила усилить свои усилия еще на одном направлении.

В первую очередь речь идет о том, чтобы парализовать российскую логистику.

"Мы били по НПЗ, создали дефицит бензина и проблемы с его доставкой и экспортом нефтепродуктов. Теперь это должно привести к тому, что российским военным будет сложнее получать комплектующие к дронам. И не только - войну, начатую Россией, и ее последствия должны ощутить и гражданские внутри России", - объяснил источник.

Фактически Киев рассчитывает не только на военный, но и социально-экономический эффект. Его проще достичь, когда потребитель, например, не получает своевременно или вообще не получает заказанные товары или гаджеты.

Последствия украинской кампании против Wildberries почувствуют многие: