Чому школи Києва працюють у дві зміни: неочевидна причина

Нині у Києві триває комплексна підготовка закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стану. Школи й садочки міста готують до безпечного та комфортного освітнього процесу, хоча в деяких районах столиці дітям доводиться навчатись у дві зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Які пріоритети у підготовці до нового навчального року

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, у фокусі підготовки закладів освіти до нового навчального року:

укриття;

будівництво споруд подвійного призначення;

інфраструктурна модернізація.

Уточнюється, що впродовж 2024 року у Києві вже збудували три нових укриття (два - у Дарницькому районі та одне - в Оболонському).

В цілому з бюджету міста на підготовку до нового навчального року за різними напрямами було виділено 2,3 мільярда гривень.

При цьому на найближчий бюджетній сесії фінансування на освіту планують суттєво збільшити.

Імпровізований клас в укритті однієї зі столичних шкіл (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чому школярам доводиться навчатись у дві зміни

Мондриївський розповів, що столична система освіти досі потребує додаткових укриттів.

"Сьогодні доступними є близько 81% необхідних місць у школах. Саме тому в окремих навчальних закладах досі зберігається друга зміна", - пояснив він.

Посадовець уточнив, що очна форма освіти зберігається як основна: 83% учнів відвідують школи.

Водночас у другу зміну навчається:

кожен четвертий учень - у Деснянському районі;

кожен п'ятий учень - в Оболонському районі.

"У трьох районах - Дніпровському, Деснянському, Печерському - взагалі відсутній змішаний формат навчання. Це свідчить про ефективне управління мережею й оптимальне розподілення ресурсу", - наголосив заступник голови КМДА.

Він додав, що у дитячих садочках показник забезпеченості становить близько 93%, проте цього також недостатньо для повного покриття потреб.

Валентин Мондриївський під час наради з головами районів (фото: kyivcity.gov.ua)

В якому районі міста укриттів бракує найбільше

Згідно з інформацією КМДА, найбільший дефіцит укриттів залишається в Оболонському районі столиці.

"Проте саме тут у 2024 році з'явилось одне з перших нових укриттів у дитячому садочку", - зауважив Мондриївський.

На його думку, це - приклад того, "як навіть у складних умовах можна демонструвати позитивну динаміку".

Що відомо про ремонт приміщень і харчоблоків

Громадянам розповіли, що місто продовжує також капітальні ремонти у закладах освіти:

приміщень;

харчоблоків.

Так, у 2025 році кошти на оновлення харчоблоків передбачені в Дарницькому та Дніпровському районах.

"Ми давно впроваджуємо програму модернізації харчоблоків і не зупиняємося навіть в умовах війни", - наголосив Мондриївський.

Він уточнив, що наразі кожна четверта школа в Києві має оновлений харчоблок.

"Діти повинні отримувати якісну та здорову їжу. І це лишається для міста пріоритетом", - підсумував посадовець.