Чому школи Києва працюють у дві зміни: неочевидна причина
Нині у Києві триває комплексна підготовка закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стану. Школи й садочки міста готують до безпечного та комфортного освітнього процесу, хоча в деяких районах столиці дітям доводиться навчатись у дві зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Які пріоритети у підготовці до нового навчального року
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, у фокусі підготовки закладів освіти до нового навчального року:
- укриття;
- будівництво споруд подвійного призначення;
- інфраструктурна модернізація.
Уточнюється, що впродовж 2024 року у Києві вже збудували три нових укриття (два - у Дарницькому районі та одне - в Оболонському).
В цілому з бюджету міста на підготовку до нового навчального року за різними напрямами було виділено 2,3 мільярда гривень.
При цьому на найближчий бюджетній сесії фінансування на освіту планують суттєво збільшити.
Імпровізований клас в укритті однієї зі столичних шкіл (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Чому школярам доводиться навчатись у дві зміни
Мондриївський розповів, що столична система освіти досі потребує додаткових укриттів.
"Сьогодні доступними є близько 81% необхідних місць у школах. Саме тому в окремих навчальних закладах досі зберігається друга зміна", - пояснив він.
Посадовець уточнив, що очна форма освіти зберігається як основна: 83% учнів відвідують школи.
Водночас у другу зміну навчається:
- кожен четвертий учень - у Деснянському районі;
- кожен п'ятий учень - в Оболонському районі.
"У трьох районах - Дніпровському, Деснянському, Печерському - взагалі відсутній змішаний формат навчання. Це свідчить про ефективне управління мережею й оптимальне розподілення ресурсу", - наголосив заступник голови КМДА.
Він додав, що у дитячих садочках показник забезпеченості становить близько 93%, проте цього також недостатньо для повного покриття потреб.
Валентин Мондриївський під час наради з головами районів (фото: kyivcity.gov.ua)
В якому районі міста укриттів бракує найбільше
Згідно з інформацією КМДА, найбільший дефіцит укриттів залишається в Оболонському районі столиці.
"Проте саме тут у 2024 році з'явилось одне з перших нових укриттів у дитячому садочку", - зауважив Мондриївський.
На його думку, це - приклад того, "як навіть у складних умовах можна демонструвати позитивну динаміку".
Що відомо про ремонт приміщень і харчоблоків
Громадянам розповіли, що місто продовжує також капітальні ремонти у закладах освіти:
- приміщень;
- харчоблоків.
Так, у 2025 році кошти на оновлення харчоблоків передбачені в Дарницькому та Дніпровському районах.
"Ми давно впроваджуємо програму модернізації харчоблоків і не зупиняємося навіть в умовах війни", - наголосив Мондриївський.
Він уточнив, що наразі кожна четверта школа в Києві має оновлений харчоблок.
"Діти повинні отримувати якісну та здорову їжу. І це лишається для міста пріоритетом", - підсумував посадовець.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні найбільше шкіл і як змінилась кількість учнів відносно попереднього навчального року.
Читайте також, чому, за словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, у кожній школі має бути ветеран (що може змінитись для учнів в Україні).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.