"У кожній школі має бути ветеран": що може змінитись для учнів в Україні
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що в кожній школі України повинен бути ветеран або ветеранка. Таке нововведення, на її думку, дасть країні майбутнє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію представниці ОП у Facebook.
Що робитимуть ветерани у школах України
За словами Верещук, ветеран або ветеранка у кожній українській школі має бути для того, щоб викладати курс "Захист України".
"Краще за них ніхто не навчить дітей, що таке захищати свою державу", - наголосила вона.
Заступниця керівника Офісу президента зауважила, що вже цього тижня має вийти відповідний спільний наказ:
- Міністерства освіти й науки;
- Міністерство у справах ветеранів.
Що потрібно ветеранам, щоб працювати в школі
Верещук повідомила, що з огляду на таку ініціативу, необхідно швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами "Захисту України" у середніх школах.
"Так ми поєднуємо патріотичну освіту дітей із працевлаштуванням ветеранів", - уточнила вона.
З якою проблемою можуть зіткнутись ветерани
Представниця ОП визнала, що "є ще проблема" - низькі зарплати.
Вона пояснила це тим, що бюджет Міністерства освіти й науки - обмежений.
Водночас Верещук висловила переконання, що "місцеві громади мають знайти можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів".
"Бо, коли ветеран навчає дітей - країна має майбутнє", - підсумувала вона.
Публікація Ірини Верещук (скриншот: facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН змінило правила щодо вивчення "Захисту України" у школах.
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