Вже майже 7 тисяч заяв! Як батькам не запізнитись із записом дитини до школи в Києві
Запис дітей до першого класу у навчальних закладах Києва стартував 1 квітня 2025 року. Станом на тепер українці подали вже майже сім тисяч заяв на зарахування дітей до школи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Скільки "шкільних" заяв та як саме подали в Києві
Електронний запис до першого класу у школах Києва запрацював 1 квітня 2025 року. Відтоді українці вже подали 6 955 заяв на зарахування дитини до школи.
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, онлайн - через "Портал послуг" батьки подали 683 заяви. З них навчальні заклади опрацювали вже 204.
Ще 6 272 заяви були створені закладами освіти на основі паперових заяв (поданих вручну) та перенесені в електронні кабінети.
"Ми послідовно розвиваємо цифрову трансформацію у сфері освіти. Онлайн-запис до школи через "Портал послуг" - це приклад зручного сервісу, який економить час батьків, спрощує адміністративні процеси та дає змогу школам працювати ефективніше", - наголосив посадовець.
Він додав, що надалі планується:
- розширення функціоналу;
- впровадження нових цифрових інструментів у навчальних закладах столиці.
Як подати заяву на зарахування до школи в Києві онлайн
Заяви на зарахування дітей до школи в Києві приймають до 31 травня 2025 року.
Тим часом з 15 червня можна буде подати заявку на вільні місця у школах.
Для того, щоб подати заяву на зарахування дитини до школи в Києві онлайн, потрібно виконати низку простих дій:
- зайти на веб-портал надання електронних послуг міста Києва "Портал послуг";
- увійти до персонального кабінету за допомогою "Дія.Підпис", електронного підпису (особистого ключа) або системи ID.GOV.UA;
Авторизація на "Порталі послуг" (скриншот: id-services.kyivcity.gov.ua)
- внести дані дитини;
- завантажити її свідоцтво про народження;
- підтвердити місце проживання;
- обрати тип класу (звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням предмета);
- обрати школу;
- вказати пільги, особливі освітні потреби чи інші обставини.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записати дитину до першого класу в Києві та який головний критерій для зарахування до школи.
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