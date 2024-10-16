Понад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в Україні

Зараз в Україні понад 61 тис. укриттів, це майже тричі більше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення. Близько 80% із них розташовані у школах.

РБК-Україна розповідає про те, скільки коштують і як виглядають найдорожчі шкільні укриття в Україні.

Скільки коштують укриття в Україні

Протягом 2024 року в Україні були заплановані роботи з облаштування укриттів у 1 295 закладах освіти. На це виділили 7,2 млрд грн. Сума включає державні субвенції, місцеві бюджети й кошти громад.

У кінці серпня Уряд затвердив додаткові 5 млрд гривень на укриття в школах і профтехах. Вони передбачені для фінансування 77 проектів у 8 областях – будівництво 24 укриттів у закладах професійно-технічної освіти та 53 укриттів у школах.

Додамо також, що в Україні на прифронтових територіях реалізовують проект "підземних шкіл", які слугуватимуть одночасно і як укриття. Зокрема у Запоріжжі та області збудують 8 таких, першу мають відкрити вже до кінця цього року. Середня вартість проекту "школи-укриття" на 500 людей у Запоріжжі становить 109 млн грн.

Нагадаємо, що у квітні цього року у Харкові запрацювала перша підземна школа, яка розрахована на навчання 900 школярів у дві зміни. Її будівництво обійшлося у 58,8 млн грн.

Ціни на будівництво укриттів в Україні дуже різні. У Житомирі нещодавно заявили про плани побудувати нове укриття за 46 млн грн, у Миколаєві уклали договір на будівництво за 90 млн грн, в Одесі розпочали будівництво укриття за 117 млн ​​грн. А в Києві влітку Управління освіти Дніпровського району оголосило тендер на будівництво укриття на території гімназії №183 "Фортуна", вартістю 297,8 млн грн.

Наголосимо, що це проекти укриттів, які тільки планують реалізувати. Нижче розповідаємо про укриття, які уже ввели в експлуатацію.

Сховище за 35 мільйонів у Ковелі

Весною у Ковелі Волинської області збудували укриття для ліцею №1, воно стало найбільшим сховищем у громаді і може вмістити до 800 людей. Споруду збудували менш як за рік, витрати становлять понад 35 млн грн.

В укритті є медичний кабінет, 12 санвузлів, встановлені 90 ліжок для відпочинку, а також обладнана окрема комора для зберігання запасів харчів на два тижні.

Укриття у Ковелі за 35 млн грн (скриншот із відео)

Сховище має вентиляцію, яка може працювати без центрального живлення. Також є автоматизована система пожежогасіння, сигналізація та генератор. Входи в укриття облаштовані пандусами. Зазначаються, що в укритті зможуть ховатися під час тривоги в неурочний час і жителі мікрорайону.

Укриття у Хмельницькому за 25 мільйонів

У жовтні в Хмельницькому відкрили протирадіаційне укриття для школярів, вчителів та жителів мікрорайону. Його будівництво обійшлося у понад 25 млн грн, усі кошти – із міського бюджету. У сховищі діти зможуть навчатися під час повітряних тривог.

Укриття може вмістити до 700 осіб. Воно розташоване на глибині 4 метрів, має встановлений дизельний генератор, а також вентиляцію, яку можна запускати вручну, якщо нема електроенергії.

Протирадіаційне укриття у Хмельницькому (фото: Суспільне)

Також в укритті є запас води на 200 літрів, 42 ліжка для першокласників, стільці, кабінет медичної допомоги, два санвузли, дві душові кабіни, опалення.

Зазначимо, що на будівництво цього укриття пішло 10 місяців, зараз у місті будують ще 8 споруд цивільного захисту при школах.

Укриття за 18 мільйонів під Рівним

На початку 2024-го у Бабинському ліцеї, що під Рівним, відкрили протирадіаційне укриття, яке може вмістити 280 людей. Його будівництво обійшлося в майже 18 млн грн. Кошти отримали із державних субвенцій, обласного бюджету та бюджету громади.

Укриття, площею 460 "квадратів", має окремий вхід, санвузол, воно облаштоване під потреби людей з інвалідністю. У сховищі встановлені ліжка, є медичний кабінет.

Укриття у Бабинському ліцеї за 18 млн грн (фото: Рівненська міська рада)

Ремонт укриття за 16 мільйонів під Києвом

Торік під Києвом у Новосілках у ліцеї "Ерудит" провели ремонт в протирадіаційному укритті за 16 млн грн. Його площа становить понад 1 тис. кв. м, воно може вмістити 590 людей.

Приміщення опалюється за допомогою котельні, також встановлена вентиляція, яка дозволяє перебувати у приміщення щонайменше 48 годин поспіль. В укритті є централізоване водопостачання, безперебійне електропостачання. Також у сховищі облаштували медичний кабінет, зробили запаси води та харчів.

Ремонт укриття обійшовся у 16 млн грн (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)

Реконструкція укриття під Києвом за 13 мільйонів

Торік у Юрівському ліцеї у Гатному Київської області завершили облаштування укриття – реконструкцію провели у старих підвальних приміщеннях. Роботи обійшлися і в 12,9 млн грн, з них Київська обласна військова адміністрація виділила 6 млн грн.

Укриття в Юрівському ліцеї у Гатному (скриншот сайту Altanaua)

Укриття може розмістити 700 осіб, воно облаштоване системами вентиляції, водопостачання та каналізації, а також протипожежною системою. Приміщення має 6 санвузлів та 6 душових кабін, облаштоване меблями, є бездротовий інтернет.

Укриття в Юрівському ліцеї у Гатному (скриншот сайту Altanaua)