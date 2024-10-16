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Понад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в Україні

Середа 16 жовтня 2024 16:02
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Понад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в Україні Як виглядають найдорожчі укриття в Україні (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Зараз в Україні понад 61 тис. укриттів, це майже тричі більше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення. Близько 80% із них розташовані у школах.

РБК-Україна розповідає про те, скільки коштують і як виглядають найдорожчі шкільні укриття в Україні.

Скільки коштують укриття в Україні

Протягом 2024 року в Україні були заплановані роботи з облаштування укриттів у 1 295 закладах освіти. На це виділили 7,2 млрд грн. Сума включає державні субвенції, місцеві бюджети й кошти громад.

У кінці серпня Уряд затвердив додаткові 5 млрд гривень на укриття в школах і профтехах. Вони передбачені для фінансування 77 проектів у 8 областях – будівництво 24 укриттів у закладах професійно-технічної освіти та 53 укриттів у школах.

Додамо також, що в Україні на прифронтових територіях реалізовують проект "підземних шкіл", які слугуватимуть одночасно і як укриття. Зокрема у Запоріжжі та області збудують 8 таких, першу мають відкрити вже до кінця цього року. Середня вартість проекту "школи-укриття" на 500 людей у Запоріжжі становить 109 млн грн.

Нагадаємо, що у квітні цього року у Харкові запрацювала перша підземна школа, яка розрахована на навчання 900 школярів у дві зміни. Її будівництво обійшлося у 58,8 млн грн.

Ціни на будівництво укриттів в Україні дуже різні. У Житомирі нещодавно заявили про плани побудувати нове укриття за 46 млн грн, у Миколаєві уклали договір на будівництво за 90 млн грн, в Одесі розпочали будівництво укриття за 117 млн ​​грн. А в Києві влітку Управління освіти Дніпровського району оголосило тендер на будівництво укриття на території гімназії №183 "Фортуна", вартістю 297,8 млн грн.

Наголосимо, що це проекти укриттів, які тільки планують реалізувати. Нижче розповідаємо про укриття, які уже ввели в експлуатацію.

Сховище за 35 мільйонів у Ковелі

Весною у Ковелі Волинської області збудували укриття для ліцею №1, воно стало найбільшим сховищем у громаді і може вмістити до 800 людей. Споруду збудували менш як за рік, витрати становлять понад 35 млн грн.

В укритті є медичний кабінет, 12 санвузлів, встановлені 90 ліжок для відпочинку, а також обладнана окрема комора для зберігання запасів харчів на два тижні.

Понад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в УкраїніПонад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в УкраїніУкриття у Ковелі за 35 млн грн (скриншот із відео)

Сховище має вентиляцію, яка може працювати без центрального живлення. Також є автоматизована система пожежогасіння, сигналізація та генератор. Входи в укриття облаштовані пандусами. Зазначаються, що в укритті зможуть ховатися під час тривоги в неурочний час і жителі мікрорайону.

Укриття у Хмельницькому за 25 мільйонів

У жовтні в Хмельницькому відкрили протирадіаційне укриття для школярів, вчителів та жителів мікрорайону. Його будівництво обійшлося у понад 25 млн грн, усі кошти – із міського бюджету. У сховищі діти зможуть навчатися під час повітряних тривог.

Укриття може вмістити до 700 осіб. Воно розташоване на глибині 4 метрів, має встановлений дизельний генератор, а також вентиляцію, яку можна запускати вручну, якщо нема електроенергії.

Понад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в УкраїніПонад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в УкраїніПротирадіаційне укриття у Хмельницькому (фото: Суспільне)

Також в укритті є запас води на 200 літрів, 42 ліжка для першокласників, стільці, кабінет медичної допомоги, два санвузли, дві душові кабіни, опалення.

Зазначимо, що на будівництво цього укриття пішло 10 місяців, зараз у місті будують ще 8 споруд цивільного захисту при школах.

Укриття за 18 мільйонів під Рівним

На початку 2024-го у Бабинському ліцеї, що під Рівним, відкрили протирадіаційне укриття, яке може вмістити 280 людей. Його будівництво обійшлося в майже 18 млн грн. Кошти отримали із державних субвенцій, обласного бюджету та бюджету громади.

Укриття, площею 460 "квадратів", має окремий вхід, санвузол, воно облаштоване під потреби людей з інвалідністю. У сховищі встановлені ліжка, є медичний кабінет.

Понад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в УкраїніПонад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в УкраїніПонад 35 мільйонів на будівництво. Як виглядають найдорожчі шкільні укриття в УкраїніУкриття у Бабинському ліцеї за 18 млн грн (фото: Рівненська міська рада)

Ремонт укриття за 16 мільйонів під Києвом

Торік під Києвом у Новосілках у ліцеї "Ерудит" провели ремонт в протирадіаційному укритті за 16 млн грн. Його площа становить понад 1 тис. кв. м, воно може вмістити 590 людей.

Приміщення опалюється за допомогою котельні, також встановлена вентиляція, яка дозволяє перебувати у приміщення щонайменше 48 годин поспіль. В укритті є централізоване водопостачання, безперебійне електропостачання. Також у сховищі облаштували медичний кабінет, зробили запаси води та харчів.

Під Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фотоПід Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фотоПід Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фотоПід Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фотоРемонт укриття обійшовся у 16 млн грн (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)

Реконструкція укриття під Києвом за 13 мільйонів

Торік у Юрівському ліцеї у Гатному Київської області завершили облаштування укриття – реконструкцію провели у старих підвальних приміщеннях. Роботи обійшлися і в 12,9 млн грн, з них Київська обласна військова адміністрація виділила 6 млн грн.

Дивіться, як виглядає укриття під Києвом за 13 мільйонів з душем і спортзалом (фото)Дивіться, як виглядає укриття під Києвом за 13 мільйонів з душем і спортзалом (фото)

Укриття в Юрівському ліцеї у Гатному (скриншот сайту Altanaua)

Укриття може розмістити 700 осіб, воно облаштоване системами вентиляції, водопостачання та каналізації, а також протипожежною системою. Приміщення має 6 санвузлів та 6 душових кабін, облаштоване меблями, є бездротовий інтернет.

Дивіться, як виглядає укриття під Києвом за 13 мільйонів з душем і спортзалом (фото)Дивіться, як виглядає укриття під Києвом за 13 мільйонів з душем і спортзалом (фото)Укриття в Юрівському ліцеї у Гатному (скриншот сайту Altanaua)

Раніше ми писали про те, що в Україні облаштовуватимуть систему споруд цивільного захисту відповідно до норм ЄС – створюватимуть центри безпеки, у яких розмістять одразу кілька екстрених служб – пожежне депо з диспетчерським пунктом, пункт базування бригади екстреної медичної допомоги, поліцейська станція.

Раніше ми писали про те, що Кабмін виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів у лікарнях на прифронтових територіях.

Під час підготовки публікації використали: пост Міністерства освіти та науки у Facebook, матеріал "Суспільного", репортаж 12 каналу, дані ДСНС, публікацію Рівненської міської ради, сайт Altanaua, пост голови Київської ОДА Руслана Кравченка у Facebook.

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