Почему школы Киева работают в две смены: неочевидная причина

Сейчас в Киеве продолжается комплексная подготовка учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения. Школы и садики города готовят к безопасному и комфортному образовательному процессу, хотя в некоторых районах столицы детям приходится учиться в две смены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Какие приоритеты в подготовке к новому учебному году

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в фокусе подготовки учебных заведений к новому учебному году:

укрытия;

строительство сооружений двойного назначения;

инфраструктурная модернизация.

Уточняется, что в течение 2024 года в Киеве уже построили три новых укрытия (два - в Дарницком районе и одно - в Оболонском).

В целом из бюджета города на подготовку к новому учебному году по разным направлениям было выделено 2,3 миллиарда гривен.

При этом на ближайшей бюджетной сессии финансирование на образование планируют существенно увеличить.

Импровизированный класс в укрытии одной из столичных школ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Почему школьникам приходится учиться в две смены

Мондриевский рассказал, что столичная система образования до сих пор нуждается в дополнительных укрытиях.

"Сегодня доступны около 81% необходимых мест в школах. Именно поэтому в отдельных учебных заведениях до сих пор сохраняется вторая смена", - объяснил он.

Чиновник уточнил, что очная форма образования сохраняется как основная: 83% учащихся посещают школы.

В то же время во вторую смену учится:

каждый четвертый ученик - в Деснянском районе;

каждый пятый ученик - в Оболонском районе.

"В трех районах - Днепровском, Деснянском, Печерском - вообще отсутствует смешанный формат обучения. Это свидетельствует об эффективном управлении сетью и оптимальном распределении ресурса", - подчеркнул заместитель главы КГГА.

Он добавил, что в детских садах показатель обеспеченности составляет около 93%, однако этого также недостаточно для полного покрытия потребностей.

Валентин Мондриевский во время совещания с главами районов (фото: kyivcity.gov.ua)

В каком районе города укрытий не хватает больше всего

Согласно информации КГГА, наибольший дефицит укрытий остается в Оболонском районе столицы.

"Однако именно здесь в 2024 году появилось одно из первых новых укрытий в детском саду", - отметил Мондриевский.

По его мнению, это - пример того, "как даже в сложных условиях можно демонстрировать положительную динамику".

Что известно о ремонте помещений и пищеблоков

Гражданам рассказали, что город продолжает также капитальные ремонты в учебных заведениях:

помещений;

пищеблоков.

Так, в 2025 году средства на обновление пищеблоков предусмотрены в Дарницком и Днепровском районах.

"Мы давно внедряем программу модернизации пищеблоков и не останавливаемся даже в условиях войны", - отметил Мондриевский.

Он уточнил, что сейчас каждая четвертая школа в Киеве имеет обновленный пищеблок.

"Дети должны получать качественную и здоровую пищу. И это остается для города приоритетом", - подытожил чиновник.