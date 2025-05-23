Почему школы Киева работают в две смены: неочевидная причина
Сейчас в Киеве продолжается комплексная подготовка учебных заведений к новому учебному году в условиях военного положения. Школы и садики города готовят к безопасному и комфортному образовательному процессу, хотя в некоторых районах столицы детям приходится учиться в две смены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Какие приоритеты в подготовке к новому учебному году
По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в фокусе подготовки учебных заведений к новому учебному году:
- укрытия;
- строительство сооружений двойного назначения;
- инфраструктурная модернизация.
Уточняется, что в течение 2024 года в Киеве уже построили три новых укрытия (два - в Дарницком районе и одно - в Оболонском).
В целом из бюджета города на подготовку к новому учебному году по разным направлениям было выделено 2,3 миллиарда гривен.
При этом на ближайшей бюджетной сессии финансирование на образование планируют существенно увеличить.
Импровизированный класс в укрытии одной из столичных школ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Почему школьникам приходится учиться в две смены
Мондриевский рассказал, что столичная система образования до сих пор нуждается в дополнительных укрытиях.
"Сегодня доступны около 81% необходимых мест в школах. Именно поэтому в отдельных учебных заведениях до сих пор сохраняется вторая смена", - объяснил он.
Чиновник уточнил, что очная форма образования сохраняется как основная: 83% учащихся посещают школы.
В то же время во вторую смену учится:
- каждый четвертый ученик - в Деснянском районе;
- каждый пятый ученик - в Оболонском районе.
"В трех районах - Днепровском, Деснянском, Печерском - вообще отсутствует смешанный формат обучения. Это свидетельствует об эффективном управлении сетью и оптимальном распределении ресурса", - подчеркнул заместитель главы КГГА.
Он добавил, что в детских садах показатель обеспеченности составляет около 93%, однако этого также недостаточно для полного покрытия потребностей.
Валентин Мондриевский во время совещания с главами районов (фото: kyivcity.gov.ua)
В каком районе города укрытий не хватает больше всего
Согласно информации КГГА, наибольший дефицит укрытий остается в Оболонском районе столицы.
"Однако именно здесь в 2024 году появилось одно из первых новых укрытий в детском саду", - отметил Мондриевский.
По его мнению, это - пример того, "как даже в сложных условиях можно демонстрировать положительную динамику".
Что известно о ремонте помещений и пищеблоков
Гражданам рассказали, что город продолжает также капитальные ремонты в учебных заведениях:
- помещений;
- пищеблоков.
Так, в 2025 году средства на обновление пищеблоков предусмотрены в Дарницком и Днепровском районах.
"Мы давно внедряем программу модернизации пищеблоков и не останавливаемся даже в условиях войны", - отметил Мондриевский.
Он уточнил, что сейчас каждая четвертая школа в Киеве имеет обновленный пищеблок.
"Дети должны получать качественную и здоровую пищу. И это остается для города приоритетом", - подытожил чиновник.
Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине больше всего школ и как изменилось количество учеников относительно предыдущего учебного года.
Читайте также, почему, по словам заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук, в каждой школе должен быть ветеран (что может измениться для учеников в Украине).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.