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Освітня карта України: де найбільше шкіл і як змінилась кількість учнів

П'ятниця 25 квітня 2025 10:46
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Освітня карта України: де найбільше шкіл і як змінилась кількість учнів Освіта під час війни в Україні вимагає витримки і дорослих, і дітей (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Державній службі статистики повідомили про ситуацію із загальною середньою освітою в Україні впродовж поточного навчального року. Йдеться зокрема про кількість шкіл у різних областях, кількість учнів та вчителів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держслужби статистики України у Facebook.

В якій області України - найбільше шкіл

Станом на початок 2024/25 навчального року в цілому в Україні налічувалось 12,3 тисячі закладів загальної середньої освіти (шкіл, гімназій або ліцеїв).

При цьому найбільше - 1077 закладів - було зафіксовано у Львівській області.

Освітня карта України: де найбільше шкіл і як змінилась кількість учнів
Освітня карта України: де найбільше шкіл і як змінилась кількість учнівКількість закладів загальної середньої освіти на початок 2024/25 навчального року за регіонами (таблиця: ukrstat.gov.ua)

Скільки учнів було у школах на початок року

Всього на початок 2024/25 навчального року в Україні налічувалось 3743,9 тисячі учнів (при цьому 72% з них - у міській місцевості).

У Держстаті зауважили, що це - на 4,3% менше, відносно попереднього навчального року.

Освітня карта України: де найбільше шкіл і як змінилась кількість учнівКількість учнів у закладах середньої освіти (скриншот: facebook.com/Ukrstat)

Скільки учнів і вчителів припадає на один заклад освіти

Згідно з інформацією Державної служби статистики, на один заклад загальної середньої освіти в Україні припадає:

  • 305 учнів;
  • 31 учитель.

Більше інформації щодо загальної середньої та професійно-технічної освіти в Україні можна знайти в офіційному звіті Держстату.

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