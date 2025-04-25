Освітня карта України: де найбільше шкіл і як змінилась кількість учнів
У Державній службі статистики повідомили про ситуацію із загальною середньою освітою в Україні впродовж поточного навчального року. Йдеться зокрема про кількість шкіл у різних областях, кількість учнів та вчителів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держслужби статистики України у Facebook.
В якій області України - найбільше шкіл
Станом на початок 2024/25 навчального року в цілому в Україні налічувалось 12,3 тисячі закладів загальної середньої освіти (шкіл, гімназій або ліцеїв).
При цьому найбільше - 1077 закладів - було зафіксовано у Львівській області.
Кількість закладів загальної середньої освіти на початок 2024/25 навчального року за регіонами (таблиця: ukrstat.gov.ua)
Скільки учнів було у школах на початок року
Всього на початок 2024/25 навчального року в Україні налічувалось 3743,9 тисячі учнів (при цьому 72% з них - у міській місцевості).
У Держстаті зауважили, що це - на 4,3% менше, відносно попереднього навчального року.
Кількість учнів у закладах середньої освіти (скриншот: facebook.com/Ukrstat)
Скільки учнів і вчителів припадає на один заклад освіти
Згідно з інформацією Державної служби статистики, на один заклад загальної середньої освіти в Україні припадає:
- 305 учнів;
- 31 учитель.
Більше інформації щодо загальної середньої та професійно-технічної освіти в Україні можна знайти в офіційному звіті Держстату.
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