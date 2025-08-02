Чому одні люди стійкіші до травм, а інші - ні? Пояснення психотерапевта

Чому одні люди, переживши втрату чи травму, швидко знаходять у собі сили рухатися далі, а інші надовго застрягають у цьому стані? Чи існує єдиний фактор, що визначає силу нашої реакції? Насправді все набагато складніше, ніж просто "характер" чи "психотип".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пояснення психотерапевта та психіатра Олександра Авдєєва в "Подкасті наосліп: 12 кроків до безбар'єрності"

Біопсихосоціальна модель - три кити нашої стійкості

Сучасна психологія працює з концепцією біопсихосоціального впливу. Це означає, що на нашу здатність справлятися з травмами одночасно впливають три групи факторів.

Біологічний стан

Наша генетика, гормональний фон, загальний стан здоров'я, імунітет і навіть екологія, в якій ми живемо. Наприклад, хронічне захворювання або нестача сну можуть суттєво послабити нашу здатність до адаптації.

Психологічний досвід

Наша життєва історія, досвід подолання попередніх криз, внутрішні переконання та те, як ми сприймаємо реальність. Цей досвід формує наші стратегії виживання.

Соціальне середовище

Підтримка або тиск з боку близьких, прийняття в суспільстві, реакція оточення на наш стан. Сильна соціальна підтримка може стати потужним ресурсом, тоді як її відсутність - погіршити стан.

"Жоден із цих факторів не діє окремо. Іноді ключову роль відіграє середовище, іноді - фізичний стан, а часом - внутрішні переконання. Тому не варто вішати на себе ярлик "слабкої" людини", - каже експерт.

Так само не варто перекладати всю відповідальність за психореабілітацію на близьких, адже це складна робота, яка потребує системного підходу.

Терапія прийняття: не долай, а дозволь бути

Одним із сучасних підходів, що активно поширюється в Україні, є ACT-терапія (Acceptance and Commitment Therapy), або терапія прийняття та відповідальності.

За словами Олександра Авдєєва, її можна назвати "контекстуальною" або "необуддистською" терапією, адже вона зосереджена не на боротьбі з негативними емоціями, а на їх прийнятті.

Замість того щоб намагатися "перемогти" біль, ACT-терапія вчить нас дозволяти емоціям бути, спостерігати за ними, не засуджуючи, і рухатися до своїх життєвих цінностей.

Це допомагає змістити фокус з боротьби на усвідомлення та дію, що є ефективним інструментом для подолання травматичного досвіду.