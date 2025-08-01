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Ламають психіку та "гниють" всередині. Чому не можна придушувати емоції?

П'ятниця 01 серпня 2025 19:00
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Ламають психіку та "гниють" всередині. Чому не можна придушувати емоції? Чому не можна придушувати свої емоції та як їм дати вихід (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

У дитинстві багатьом з нас казали: "Не плач", "Не злись", "Будь молодцем", "Не скигли". Дорослі мали на увазі щось хороше - вихованість, витримку, самоконтроль. Але що ми отримали в результаті? Вміння пригнічувати свої емоції. І з роками воно стало не суперсилою, а проблемою.

Чому не можна придушувати свої емоції та які негативні наслідки це може мати, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Що відбувається, коли ми "тримаємо все в собі"?

Емоції - це не показник слабкості чи примхи. Бо природні реакції нашої психіки на важливі внутрішні та зовнішні події.

"Коли ми їх ігноруємо, вони не зникають - вони залишаються в тілі й накопичуються. Як тиск у каструлі без клапана. І в якийсь момент може статися вибух. У когось це виглядає як раптова істерика "на рівному місці", у когось - хронічна втома, тривожність, безсоння або навіть психосоматичні симптоми (головний біль, спазми, напруга в м'язах, виснаження)", - пояснює експерт.

Придушення емоцій - це короткострокова стратегія

Так, іноді ситуація справді вимагає зібраності. Але якщо робити це постійно - ви довго не витримаєте. Емоції, які не прожиті, перетворюються на внутрішній "шум" і з часом починають псувати якість життя.

"Роздратованість без причини, апатія, сльози, які накопичуються "десь у грудях", - усе це наслідки того, що ви довго мовчали, коли хотілося кричати", - додає Віталій Курсік.

Як дати собі право на емоції

Назвіть, що ви відчуваєте

"Я злюсь", "Мені боляче", "Мені страшно". Зрозумійте, що це не слабкість у вашому характері, а чесність - з самим собою.

Не знецінюйте себе

Якщо вам погано - вам погано. Крапка. Не порівнюйте себе з тими, кому "гірше".

Дайте вихід емоціям

Виговоріться, поплачте, напишіть листа, порвіть папір, покричіть у подушку.

Не залишайтесь наодинці

Якщо емоції накривають хвилею - зверніться до психолога або хоча б поговоріть з близькою людиною.

Чому це важливо

Емоції - це ваша навігація. Злість показує, де вас принижують. Сум - де ви втратили щось важливе. Страх - де вам не вистачає підтримки. Радість - де ваша сила.

"Дозволяючи собі проживати, а не пригнічувати - ви не лише вивільняєте енергію, а й поступово стаєте ближчими до себе. А ще - до інших", - додає фахівець.

Пам'ятайте: емоції не проходять, якщо їх ігнорувати. Вони просто чекають моменту, щоб вибухнути - або розчинитися у тривожному фоні, який з роками стане нормою. Але це не норма. Дозвольте собі відчувати.

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