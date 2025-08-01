Чому ви не розумієте, що відчуваєте: 5 кроків до емоційної грамотності від психолога
Багато людей у дорослому віці не можуть відповісти на просте запитання: "Що я зараз відчуваю?". І справа не в байдужості чи психічних проблемах, а в тому, що нас роками привчали приглушувати свої почуття замість того, щоб їх проживати.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла сімейна психологиня Анна Богомолець.
Чому ми не вміємо слухати себе
"Упродовж останніх років більшість з нас живе на внутрішньому автопілоті. Ми тримаємось, виконуємо обов'язки, підтримуємо інших. Але часто в цьому щоденному "триманні" втрачаємо головне - контакт із собою", - каже психологиня.
За її словами, нас не вчили слухати себе - лише стримувати емоції. З дитинства ми чули фрази на кшталт: "не плач", "не злися", "будь сильним". У результаті багато дорослих не розуміють, що з ними відбувається, і не знають, як собі допомогти.
Що таке емоційна грамотність
"Емоційна грамотність - це не про контроль, а про свідомість", - пояснює Анна Богомолець.
Це вміння ідентифікувати свої почуття, називати їх, розуміти їхнє джерело.
"Це про чесність із собою, а не про слабкість. Відчувати - не означає бути слабким. Це означає - бути живим", - додає психологиня.
Як розвивати емоційну грамотність
- Зупинятися на кілька хвилин у день. Не, щоб зробити ще щось корисне, а щоб прислухатися до себе: де в тілі напруга, що я відчуваю просто зараз?
- Навчитися називати емоції. Не "мені погано", а "я злюсь", "я боюсь", "мені сумно", "я зневірений". Це вже формує внутрішній порядок.
- Не оцінювати себе за почуття. Усі емоції мають право на існування.
- Шукати підтримку. Розмови з тими, хто вміє чути, допомагають побачити себе зі сторони.
- Записувати свої переживання. Щоденник - простий спосіб структурувати хаос емоцій і думок.
Головне - почати з чесності із собою
"Це не швидкий процес. Але кожен крок - інвестиція в себе. І що найважливіше - почати можна в будь-який момент, коли вирішиш не тікати від себе, а стати собі другом", - підсумовує Анна Богомолець.
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