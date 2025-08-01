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Чому ви не розумієте, що відчуваєте: 5 кроків до емоційної грамотності від психолога

П'ятниця 01 серпня 2025 14:47
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Чому ви не розумієте, що відчуваєте: 5 кроків до емоційної грамотності від психолога Як розвинути в собі емоційну грамотність (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Багато людей у дорослому віці не можуть відповісти на просте запитання: "Що я зараз відчуваю?". І справа не в байдужості чи психічних проблемах, а в тому, що нас роками привчали приглушувати свої почуття замість того, щоб їх проживати.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла сімейна психологиня Анна Богомолець.

Чому ми не вміємо слухати себе

"Упродовж останніх років більшість з нас живе на внутрішньому автопілоті. Ми тримаємось, виконуємо обов'язки, підтримуємо інших. Але часто в цьому щоденному "триманні" втрачаємо головне - контакт із собою", - каже психологиня.

За її словами, нас не вчили слухати себе - лише стримувати емоції. З дитинства ми чули фрази на кшталт: "не плач", "не злися", "будь сильним". У результаті багато дорослих не розуміють, що з ними відбувається, і не знають, як собі допомогти.

Що таке емоційна грамотність

"Емоційна грамотність - це не про контроль, а про свідомість", - пояснює Анна Богомолець.

Це вміння ідентифікувати свої почуття, називати їх, розуміти їхнє джерело.

"Це про чесність із собою, а не про слабкість. Відчувати - не означає бути слабким. Це означає - бути живим", - додає психологиня.

Як розвивати емоційну грамотність

  • Зупинятися на кілька хвилин у день. Не, щоб зробити ще щось корисне, а щоб прислухатися до себе: де в тілі напруга, що я відчуваю просто зараз?
  • Навчитися називати емоції. Не "мені погано", а "я злюсь", "я боюсь", "мені сумно", "я зневірений". Це вже формує внутрішній порядок.
  • Не оцінювати себе за почуття. Усі емоції мають право на існування.
  • Шукати підтримку. Розмови з тими, хто вміє чути, допомагають побачити себе зі сторони.
  • Записувати свої переживання. Щоденник - простий спосіб структурувати хаос емоцій і думок.

Головне - почати з чесності із собою

"Це не швидкий процес. Але кожен крок - інвестиція в себе. І що найважливіше - почати можна в будь-який момент, коли вирішиш не тікати від себе, а стати собі другом", - підсумовує Анна Богомолець.

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