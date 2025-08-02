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Почему одни люди более устойчивы к травмам, а другие - нет? Объяснение психотерапевта

Суббота 02 августа 2025 17:10
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Почему одни люди более устойчивы к травмам, а другие - нет? Объяснение психотерапевта Почему люди по-разному переживают травматические события (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Почему одни люди, пережив потерю или травму, быстро находят в себе силы двигаться дальше, а другие надолго застревают в этом состоянии? Существует ли единственный фактор, определяющий силу нашей реакции? На самом деле все гораздо сложнее, чем просто "характер" или "психотип".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на объяснения психотерапевта и психиатра Александра Авдеева в "Подкасте вслепую: 12 шагов к безбарьерности"

Биопсихосоциальная модель - три кита нашей устойчивости

Современная психология работает с концепцией биопсихосоциального влияния. Это означает, что на нашу способность справляться с травмами одновременно влияют три группы факторов.

Биологическое состояние

Наша генетика, гормональный фон, общее состояние здоровья, иммунитет и даже экология, в которой мы живем. Например, хроническое заболевание или недостаток сна могут существенно ослабить нашу способность к адаптации.

Психологический опыт

Наша жизненная история, опыт преодоления предыдущих кризисов, внутренние убеждения и то, как мы воспринимаем реальность. Этот опыт формирует наши стратегии выживания.

Социальная среда

Поддержка или давление со стороны близких, принятие в обществе, реакция окружения на наше состояние. Сильная социальная поддержка может стать мощным ресурсом, тогда как ее отсутствие - ухудшить состояние.

"Ни один из этих факторов не действует отдельно. Иногда ключевую роль играет среда, иногда - физическое состояние, а порой - внутренние убеждения. Поэтому не стоит вешать на себя ярлык "слабого" человека", - говорит эксперт.

Так же не стоит перекладывать всю ответственность за психореабилитацию на близких, ведь это сложная работа, которая требует системного подхода.

Терапия принятия: не борись, а позволь быть

Одним из современных подходов, который активно распространяется в Украине, является ACT-терапия (Acceptance and Commitment Therapy), или терапия принятия и ответственности.

По словам Александра Авдеева, ее можно назвать "контекстуальной" или "необуддистской" терапией, ведь она сосредоточена не на борьбе с негативными эмоциями, а на их принятии.

Вместо того чтобы пытаться "победить" боль, ACT-терапия учит нас позволять эмоциям быть, наблюдать за ними, не осуждая, и двигаться к своим жизненным ценностям.

Это помогает сместить фокус с борьбы на осознание и действие, что является эффективным инструментом для преодоления травматического опыта.

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