Чоловік у військовій формі заклав бомбу у Рівному: СБУ розповіла, як зірвали теракт

12:29 12.03.2026 Чт
2 хв
Завербований агент РФ у формі збирався підірвати кав’ярню
aimg Ірина Глухова
Фото: чоловік у військовій формі заклав бомбу у Рівном (Getty Images)

У Рівному чоловік планував здійснити теракт біля кафе, заклавши саморобну бомбу. Для конспірації він одягнув військову форму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Читайте також: Планував підірвати військового, а потім - рятувальників: у Києві затримали агента РФ

Як розповіли у відомств, Служба безпеки запобігла новій спробі російських спецслужб вчинити теракт. На цей раз у Рівному.

Як діяв агент

Чоловіка впіймали у момент, коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події.

За матеріалами справи, замовлення РФ виконував завербований ворогом наркозалежний житель Житомира. У поле зору росіян він потрапив, шукаючи "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.

Після вербування його "відрядили" до Рівного, де він орендував квартиру та виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Вибухівку зловмисник замаскував у каструлі та спорядив гайками для посилення уражуючої дії. Окупанти планували привести бомбу в дію дистанційно через мобільний телефон, прикріплений до СВП.

Для конспірації агент вдягнув військову форму, коли йшов на місце закладання вибухівки.

Затримання зловмисника

Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за пособництво у підготовці терористичного акту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: затримання чоловіка у військовій формі, який готував теракт (t.me/SBUkr)

Спроби терактів росіян

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв для терактів на заході України.

У Львові двоє неповнолітніх планували здійснити вибух біля будинку військового, проте їх затримали.

А в Одесі подружжя готувало теракт поблизу розташування українських військових за завданням російських спецслужб.

