Мужчина в военной форме заложил бомбу в Ровно: СБУ рассказала, как сорвали теракт

Как рассказали в ведомств, Служба безопасности предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт. На этот раз в Ровно.

Как действовал агент

Мужчину поймали в момент, когда он заложил самодельную бомбу возле кафе в центральном парке, а затем пытался скрыться с места происшествия.

По материалам дела, заказ РФ выполнял завербованный врагом наркозависимый житель Житомира. В поле зрения россиян он попал, ища "деньги на дозу" в Телеграмм-каналах.

После вербовки его "отправили" в Ривне, где он арендовал квартиру и изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ).

Взрывчатку злоумышленник замаскировал в кастрюле и снарядил гайками для усиления поражающего действия. Оккупанты планировали привести бомбу в действие дистанционно через мобильный телефон, прикрепленный к СВУ.

Для конспирации агент надел военную форму, когда шел на место закладки взрывчатки.

Задержание злоумышленника

Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за пособничество в подготовке террористического акта и незаконное изготовление взрывных устройств.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: задержание мужчины в военной форме, который готовил теракт (t.me/SBUkr)