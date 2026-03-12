RU

Мужчина в военной форме заложил бомбу в Ровно: СБУ рассказала, как сорвали теракт

12:29 12.03.2026 Чт
2 мин
Завербованный агент РФ в форме собирался взорвать кофейню
aimg Ірина Глухова
Фото: мужчина в военной форме заложил бомбу в Ровно (Getty Images)

В Ровно мужчина планировал совершить теракт возле кафе, заложив самодельную бомбу. Для конспирации он надел военную форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Читайте также: Планировал взорвать военного, а потом - спасателей: в Киеве задержали агента РФ

Как рассказали в ведомств, Служба безопасности предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт. На этот раз в Ровно.

Как действовал агент

Мужчину поймали в момент, когда он заложил самодельную бомбу возле кафе в центральном парке, а затем пытался скрыться с места происшествия.

По материалам дела, заказ РФ выполнял завербованный врагом наркозависимый житель Житомира. В поле зрения россиян он попал, ища "деньги на дозу" в Телеграмм-каналах.

После вербовки его "отправили" в Ривне, где он арендовал квартиру и изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ).

Взрывчатку злоумышленник замаскировал в кастрюле и снарядил гайками для усиления поражающего действия. Оккупанты планировали привести бомбу в действие дистанционно через мобильный телефон, прикрепленный к СВУ.

Для конспирации агент надел военную форму, когда шел на место закладки взрывчатки.

Задержание злоумышленника

Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за пособничество в подготовке террористического акта и незаконное изготовление взрывных устройств.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: задержание мужчины в военной форме, который готовил теракт (t.me/SBUkr)

Попытки терактов россиян

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими к взрывным устройствам для терактов на западе Украины.

Во Львове двое несовершеннолетних планировали осуществить взрыв возле дома военного, однако их задержали.

А в Одессе супруги готовили теракт вблизи расположения украинских военных по заданию российских спецслужб.

