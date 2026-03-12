Чоловік у військовій формі заклав бомбу у Рівному: СБУ розповіла, як зірвали теракт
У Рівному чоловік планував здійснити теракт біля кафе, заклавши саморобну бомбу. Для конспірації він одягнув військову форму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
Як розповіли у відомств, Служба безпеки запобігла новій спробі російських спецслужб вчинити теракт. На цей раз у Рівному.
Як діяв агент
Чоловіка впіймали у момент, коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події.
За матеріалами справи, замовлення РФ виконував завербований ворогом наркозалежний житель Житомира. У поле зору росіян він потрапив, шукаючи "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.
Після вербування його "відрядили" до Рівного, де він орендував квартиру та виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Вибухівку зловмисник замаскував у каструлі та спорядив гайками для посилення уражуючої дії. Окупанти планували привести бомбу в дію дистанційно через мобільний телефон, прикріплений до СВП.
Для конспірації агент вдягнув військову форму, коли йшов на місце закладання вибухівки.
Затримання зловмисника
Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за пособництво у підготовці терористичного акту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: затримання чоловіка у військовій формі, який готував теракт (t.me/SBUkr)
Спроби терактів росіян
Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв для терактів на заході України.
У Львові двоє неповнолітніх планували здійснити вибух біля будинку військового, проте їх затримали.
А в Одесі подружжя готувало теракт поблизу розташування українських військових за завданням російських спецслужб.