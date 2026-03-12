Мужчина в военной форме заложил бомбу в Ровно: СБУ рассказала, как сорвали теракт
В Ровно мужчина планировал совершить теракт возле кафе, заложив самодельную бомбу. Для конспирации он надел военную форму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как рассказали в ведомств, Служба безопасности предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт. На этот раз в Ровно.
Как действовал агент
Мужчину поймали в момент, когда он заложил самодельную бомбу возле кафе в центральном парке, а затем пытался скрыться с места происшествия.
По материалам дела, заказ РФ выполнял завербованный врагом наркозависимый житель Житомира. В поле зрения россиян он попал, ища "деньги на дозу" в Телеграмм-каналах.
После вербовки его "отправили" в Ривне, где он арендовал квартиру и изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ).
Взрывчатку злоумышленник замаскировал в кастрюле и снарядил гайками для усиления поражающего действия. Оккупанты планировали привести бомбу в действие дистанционно через мобильный телефон, прикрепленный к СВУ.
Для конспирации агент надел военную форму, когда шел на место закладки взрывчатки.
Задержание злоумышленника
Во время обыска у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за пособничество в подготовке террористического акта и незаконное изготовление взрывных устройств.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: задержание мужчины в военной форме, который готовил теракт (t.me/SBUkr)
Попытки терактов россиян
Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими к взрывным устройствам для терактов на западе Украины.
Во Львове двое несовершеннолетних планировали осуществить взрыв возле дома военного, однако их задержали.
А в Одессе супруги готовили теракт вблизи расположения украинских военных по заданию российских спецслужб.