Чоловік у Кривому Розі поранив ножем двох військових ТЦК, поліція відкрила справу

У Кривому Розі 2 жовтня вранці стався напад на двох військовослужбовців, під час якого вони отримали ножові поранення.

Інцидент трапився на одній із вулиць Покровського району міста під час перевірки документів співробітниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

За даними поліції, між чоловіком і військовими виник конфлікт, під час якого зловмисник дістав ніж і завдав ударів 53-річному та 36-річному військовослужбовцям.

Після скоєного нападник втік з місця події. Постраждалих оперативно доставили до лікарні, один із них перебуває у тяжкому стані.

Поліція внесла інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Також відкрито провадження за частиною 1 статті 125 ККУ.

Наразі особу ймовірного нападника встановлено, із ним розпочато слідчі дії. Правоохоронці продовжують роботу для притягнення зловмисника до відповідальності.