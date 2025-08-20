Стріляли по пенсіонерках? Що відомо про конфлікт між жінками й ТЦК у селі на Волині

У селі Нові Червища Камінь-Каширського району Волинської області стався конфлікт між місцевими мешканками (жінками пенсійного віку) та представниками ТЦК.

Докладніше про ситуацію, що склалась, і реакцію на неї обласного ТЦК та СП, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що про конфлікт із ТЦК розповіли місцеві мешканці

Згідно з інформацією журналістів луцької ТРК "Аверс", у селі Нові Червища Камінь-Каширського району Волинської області військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) "стріляли в людей".

За словами очевидців, співробітники ТЦК відкрили вогонь по жінках пенсійного віку, які намагались завадити примусовому затриманню чоловіка з інвалідністю.

Учасниця конфлікту - місцева мешканка пані Ніна - розповіла представникам ЗМІ, що селом проїжджали дві автівки ТЦК, коли на їхньому шляху трапився чоловік з інвалідністю на ім'я Володимир, який їхав вулицею на велосипеді.

Вона спробувала попередити його про наближення машин ТЦК й крикнула, щоб той "тікав", однак чоловік її не почув.

"Він їде, і бус чорний йому... перерізав дорогу. І машина, така сіра, блискуча, теж до них доїжджає... І двоє з буса та двоє з машини цієї виходять - і за нього (чоловіка з інвалідністю, - Ред.)", - пригадала пенсіонерка.

Учасниця конфлікту із ТЦК розповідає про подію, що сталась (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

За її словами, велосипед чоловіка відкинули в сторону, а його самого "скрутили" й "посадили в бус". Тобто документи при цьому буцімто не перевіряли - все почалось із застосування сили.

"Він (затриманий представниками ТЦК чоловік, - Ред.) із собою бумагу возить, що він - непридатний (до служби в армії, - Ред.), бо він інвалід... І він їм каже: "Хлопці, в мене є бумага, така, що ви не маєте права мене брати". Ну, вони не слухали. Велосипеда кинули, його скрутили", - поділилась Ніна.

Вона визнала, що після цього підняла галас і разом із сусідкою стала посеред дороги, щоб завадити машинам ТЦК забрати Володимира.

"Просто ми на асфальті стоїмо там, і вони (машини ТЦК, - Ред.) - просто на нас. Ми трішки звернули. І камінням теж почали кидати на них. А вони - сюди ось доїхали, тормозять. І виходить шофер, і той, другий. І другий - став стріляти", - розповіла місцева мешканка.

Пенсіонерка пояснила, як відбувався конфлікт (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

Відстань від них до представників ТЦК була, нібито, до 10 метрів. При цьому попереджувальних пострілів у повітря - буцімто не було.

"Той, що стріляв, на мене каже: "Я тебе запам'ятав... скільки буду жити - то я тебе запам'ятав - раз і на завжди". І мені показав пальця (середнього, - Ред.)", - додала пенсіонерка.

Коли ж чоловіки побачили кровотечу - оскільки одну з жінок (сусідку Ніни) було поранено - вони швидко повернулись до машин і поїхали геть "із захопленим пасажиром у салоні".

Чоловік потерпілої Степан розповів, що вийшов на двір вже після того, як почув постріли.

"Вже вона (постраждала, - Ред.) звідти йшла сюди, додому. З неї кров текла... Пізно вийшов. Вони вже газонули так, що аж з-під коліс гравій летів... Тікали", - пригадав він.

Швидка допомога (яку викликала сусідка) та поліція прибули на місце події майже одразу.

Постраждалу жінку, Любов Федотівну, з пораненням обличчя (щоки) госпіталізували та згодом - прооперували.

Поранення місцевої мешканки на знімку (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

Для того, щоб витягти кулю, медикам довелось зробити кілька розрізів.

Куля, яку витягли медики (скриншот: youtube.com/@mediaavers)

Тим часом Володимира, якого намагались визволити жінки, все ж таки згодом відпустили.

"Один - велосипед забирає, два - мене в бус кидають", - поділився він пережитим.

При цьому його документи залишились буцімто на велосипеді. А розпитувати про них почали вже в машині, після стрілянини.

"Кажу: "Мої дані на велосипеді залишились. Ви мене кинули, як скотину, в бус". Я довідку постійно з собою вожу, бо я - інвалід. Нога права - коротша за ліву на 4 см. І залізяка в нозі", - розповів чоловік.

За словами Володимира, після "бусифікації" його вивезли за пів кілометра від села і сказали, щоб "пройшовся" - хотіли нібито "наочно подивитись на каліцтво". Там його і залишили.

При цьому дані чоловіка з інвалідністю присутні в машинах поліцейський і представник ТЦК "пробивали по планшету й по телефону".

Місцеві мешканці сподіваються, що на присутньому на місці події поліцейському була бодікамера.

Тим часом у поліції Волині уточнили, що "на місці був працівник патрульної поліції".

Згідно з інформацією журналістів ТРК "Аверс", матеріали щодо цієї справи було скеровано до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Реакція на конфлікт обласного ТЦК та СП

Волинський обласний ТЦК та СП відреагував на конфлікту ситуацію у своєму Facebook.

"Під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних у селі Нові Червища Камінь-Каширського району військовослужбовцями ТЦК спільно з працівниками поліції зупинено громадянина з метою перевірки його військово-облікових даних", - розповіли у публікації від вівторка, 19 серпня.

Зазначається, що "особа відмовилася пред'явити документи, пояснивши це тим, що його нібито постійно перевіряють".

Після цього "громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних".

"Під час верифікації документів у базі "Оберіг" підтвердилося, що він є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову", - додали у ТЦК.

Наголошується, що "після з'ясування його статусу та перевірки відповідних документів, його було вирішено відпустити".

У ТЦК повідомили також, що "місцеві мешканці, побачивши роботу спільної групи ТЦК та поліції", почали:

здійснювати агресивні дії стосовно військовослужбовців ТЦК;

кидати каміння у службовий транспортний засіб (коли зазначений громадянин ще перебував у салоні автомобіля).

"Зазначаємо, що факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку", - йдеться у повідомленні групи комунікацій обласного ТЦК.

Уточнюється, що Волинський ОТЦК та СП "також розпочав відповідну перевірку обставин інциденту".

"Варто пам'ятати, що будь-яке поширення неперевірених відомостей є неприпустимим, оскільки може призвести до порушення презумпції невинуватості, викривлення об'єктивних фактів та виникнення необґрунтованого суспільного резонансу", - підсумували у ТЦК.

Публікація ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)