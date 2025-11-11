Для чого США потрібні українські дрони: пояснення експерта

Пентагон зосереджений на протистоянні з Китаєм, зокрема на можливому конфлікті в Південно-Китайському морі біля берегів КНР та навколо Тайваню. Відповідні сценарії моделюються уже кілька років.

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Без зайвого шуму. Як Україна та США готують мільярдну угоду щодо дронів".

Українські ноу-хау цікавлять Пентагон

"Армія Китаю масова і величезна. Дорога зброя з обох боків, якщо, не дай Боже, почнеться це протистояння, буде витрачена протягом кількох місяців. Постане потреба у виробництві і використанні того, що можна зробити дешево і масово. Тому наші рішення і ноу-хау цікаві", - підкреслив командир 67-ї бригади у 2022-2023 роках та екс-військовий аташе у Франції Олександр Саєнко.

Спільна робота з Україною вже ведеться. Цього року Пентагон запустив ініціативу Artemis (Артеміда), мета якої - створити доступні, масові платформи для протидії загрозам у регіонах потенційного конфлікту.

Серед перших чотирьох компаній, які отримали контракти, дві - українські. Їхні назви не розкриваються з міркувань безпеки, проте Міноборони США повідомило, що вони працюватимуть разом із американськими розробниками програмного забезпечення - Swan та Auterion.

Далекобійні дрони

У середині жовтня Auterion повідомила про успішні випробування далекобійного дрона Artemis ALM-20.

За даними The War Zone, у жовтні дрон пройшов бойові випробування в Україні: запуск із землі, навігація з GPS і без GPS, дальній транзит та наземне спрацювання. Американські оцінювачі підтвердили його ефективність, що дозволило перейти до масштабування.

"На стратегічному рівні Reaper (розвідувально-ударний БПЛА - ред.) "висить" протягом цілої доби. А на рівні окремих прикордонників, невелика група патрульних може використовувати дешевий дрон для ситуаційної обізнаності", - пояснив Саєнко.

Дрони-перехоплювачі

Ще один напрям - дрони-перехоплювачі, які важливі для захисту військових об’єктів та цивільних.

Як показали російські атаки на Європу цієї осені, навіть кілька БПЛА можуть паралізувати роботу аеропортів. Ці виклики посиляться під час чемпіонату світу з футболу, який пройде у США, Канаді та Мексиці наступного року, тож Штатам потрібні вже готові рішення.

Ключовою перевагою українських дронів є урахування новітнього бойового досвіду. На відміну від американських, які розробляються здебільшого в полігонних умовах, українські системи постійно тестуються в ході війни.