ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Для чего США нужны украинские дроны: объяснение эксперта

Вторник 11 ноября 2025 12:16
UA EN RU
Для чего США нужны украинские дроны: объяснение эксперта Фото: украинский беспилотник (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Ірина Глухова

Пентагон сосредоточен на противостоянии с Китаем, в частности на возможном конфликте в Южно-Китайском море у берегов КНР и вокруг Тайваня. Соответствующие сценарии моделируются уже несколько лет.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Без лишнего шума. Как Украина и США готовят миллиардное соглашение по дронам".

Украинские ноу-хау интересуют Пентагон

"Армия Китая массовая и огромная. Дорогостоящее оружие с обеих сторон, если, не дай Бог, начнется это противостояние, будет израсходовано в течение нескольких месяцев. Потребуется производство и использование того, что можно сделать дешево и массово. Поэтому наши решения и ноу-хау интересны", - подчеркнул командир 67-й бригады в 2022-2023 годах и экс-военный атташе во Франции Александр Саенко.

Совместная работа с Украиной уже ведется. В этом году Пентагон запустил инициативу Artemis (Артемида), цель которой - создать доступные, массовые платформы для противодействия угрозам в регионах потенциального конфликта.

Среди первых четырех компаний, получивших контракты, две - украинские. Их названия не раскрываются из соображений безопасности, однако Минобороны США сообщило, что они будут работать вместе с американскими разработчиками программного обеспечения - Swan и Auterion.

Дальнобойные дроны

В середине октября Auterion сообщила об успешных испытаниях дальнобойного дрона Artemis ALM-20.

По данным The War Zone, в октябре дрон прошел боевые испытания в Украине: запуск с земли, навигация с GPS и без GPS, дальний транзит и наземное срабатывание. Американские оценщики подтвердили его эффективность, что позволило перейти к масштабированию.

"На стратегическом уровне Reaper (разведывательно-ударный БПЛА - ред.) "висит" в течение целых суток. А на уровне отдельных пограничников, небольшая группа патрульных может использовать дешевый дрон для ситуационной осведомленности", - пояснил Саенко.

Дроны-перехватчики

Еще одно направление - дроны-перехватчики, которые важны для защиты военных объектов и гражданских.

Как показали российские атаки на Европу этой осенью, даже несколько БПЛА могут парализовать работу аэропортов. Эти вызовы усилятся во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике в следующем году, поэтому Штатам нужны уже готовые решения.

Ключевым преимуществом украинских дронов является учет новейшего боевого опыта. В отличие от американских, которые разрабатываются в основном в полигонных условиях, украинские системы постоянно тестируются в ходе войны.

США хотят покупать украинские дроны

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заинтересована в украинских дронах и планирует их закупать. Неоднократно сообщалось, что США стремятся приобрести беспилотники украинского производства.

Также известно, что Украина и США провели переговоры о поставках американского оружия и совместных программ с дронами.

Кроме того, украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны вместе с Министерством обороны посетила США, где обсуждали покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

Еще сообщалось, что Украина готовится заключить с США соглашение о передаче технологий создания беспилотников, испытанных в боевых условиях.

Между тем в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна открыта к продаже своих дронов, и США получат определенные их типы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине Дрони
Новости
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа