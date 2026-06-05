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Чого очікувати від виборів у Вірменії: оцінка політологів

10:00 05.06.2026 Пт
3 хв
Чи є у Пашиняна шанс на перемогу?
aimg Тетяна Степанова aimg Роман Кот
Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)

У неділю, 7 червня, у Вірменії пройдуть парламентські вибори. Досі залишається інтригою, чи утримає владу чинний прем'єр-міністр Нікола Пашинян.

За словами вірменського політолога Степана Грігоряна, головною інтригою залишається те, чи зможе Нікола Пашинян знову отримати монобільшість.

"Буде більше ніж 50% голосів чи ні - це вже питання. Бо таки йде важка боротьба, з урахуванням того, що Росія застосовує різні методи гібридної війни", - зазначив він.

За опитуваннями, близько третини виборців досі не ухвалили рішення.

"З одного боку, це ті, хто справді поки що не визначився. Це аполітичні люди, які взагалі не беруть участь у виборах. Ну і це ті, які визначилися, але хочуть висловлювати свою позицію з тих чи інших причин", - пояснює політолог Рубен Меграбян.

Читайте також: Опитування перед виборами у Вірменії пророкує перемогу прозахідного Пашиняна

Він звернув увагу, що спроби Росії тиснути на Вірменію навпаки можуть мобілізувати проєвропейського виборця. Тож наразі питання стоїть так: чи отримає Пашинян звичайну більшість, чи конституційну у дві третини мандатів.

Водночас Меграбян зазначає, що частина проєвропейськи налаштованих громадян почала скептично ставитися до Пашиняна і може підтримати інші партії, які, з одного боку, не є проросійськими, з іншого - пропонують альтернативу владі.

"Є сегмент, який через повільність у реформах розчарувався в чинному уряді. Вони не будуть за цих путінців голосувати, але питання в тому, чи прийдуть вони на вибори. Якщо прийдуть, то за кого вони проголосують", - додав політолог.

Вибори у Вірменії

Нагадаємо, парламенські вибори у Вірменії відбудуться 7 червня.

Президент США Дональд Трамп висловив чинному прем'єру Ніколу Пашиняну "повну та беззастережну підтримку", назвавши його "чудовим другом і лідером".

Водночас Reuters із посиланням на західні розвідки повідомило про можливі спроби Росії вплинути на результати голосування на користь проросійських сил. Москва ці звинувачення відкинула.

Країна-агресорка посилила тиск на Вірменію через її наміри поглиблювати співпрацю з ЄС. Зокрема, міністр енергетики РФ Сергій Цивільов попередив про можливе припинення пільгових поставок газу, нафтопродуктів і алмазів.

Також заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що курс Вірменії на євроінтеграцію є для Москви "абсолютно неприйнятним". Він наголосив, що такі кроки, на думку російської сторони, не відповідають зобов’язанням Єревана в межах ЄАЕС.

Раніше російський диктатор Володимир Путін застеріг Пашиняна від подальшого зближення з ЄС, пригрозивши так званим "українським сценарієм". Путін закликав Єреван узгоджувати свої зовнішньополітичні рішення з Кремлем і враховувати позицію Москви щодо євроінтеграції.

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ВірменіяПарламентські вибори