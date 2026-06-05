Чого очікувати від виборів у Вірменії: оцінка політологів

За словами вірменського політолога Степана Грігоряна, головною інтригою залишається те, чи зможе Нікола Пашинян знову отримати монобільшість.

"Буде більше ніж 50% голосів чи ні - це вже питання. Бо таки йде важка боротьба, з урахуванням того, що Росія застосовує різні методи гібридної війни", - зазначив він.

За опитуваннями, близько третини виборців досі не ухвалили рішення.

"З одного боку, це ті, хто справді поки що не визначився. Це аполітичні люди, які взагалі не беруть участь у виборах. Ну і це ті, які визначилися, але хочуть висловлювати свою позицію з тих чи інших причин", - пояснює політолог Рубен Меграбян.

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Він звернув увагу, що спроби Росії тиснути на Вірменію навпаки можуть мобілізувати проєвропейського виборця. Тож наразі питання стоїть так: чи отримає Пашинян звичайну більшість, чи конституційну у дві третини мандатів.

Водночас Меграбян зазначає, що частина проєвропейськи налаштованих громадян почала скептично ставитися до Пашиняна і може підтримати інші партії, які, з одного боку, не є проросійськими, з іншого - пропонують альтернативу владі.

"Є сегмент, який через повільність у реформах розчарувався в чинному уряді. Вони не будуть за цих путінців голосувати, але питання в тому, чи прийдуть вони на вибори. Якщо прийдуть, то за кого вони проголосують", - додав політолог.