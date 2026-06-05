Чего ожидать от выборов в Армении: оценка политологов

По словам армянского политолога Степана Григоряна, главной интригой остается то, сможет ли Никола Пашинян снова получить монобольшинство.

"Будет больше 50% голосов или нет - это уже вопрос. Потому что таки идет тяжелая борьба, с учетом того, что Россия применяет различные методы гибридной войны", - отметил он.

По опросам, около трети избирателей до сих пор не приняли решение.

"С одной стороны, это те, кто действительно пока не определился. Это аполитичные люди, которые вообще не участвуют в выборах. Ну и это те, которые определились, но хотят выражать свою позицию по тем или иным причинам", - объясняет политолог Рубен Меграбян.

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Он обратил внимание, что попытки России давить на Армению наоборот могут мобилизовать проевропейского избирателя. Поэтому сейчас вопрос стоит так: получит ли Пашинян обычное большинство, или конституционное в две трети мандатов.

В то же время Меграбян отмечает, что часть проевропейски настроенных граждан начала скептически относиться к Пашиняну и может поддержать другие партии, которые, с одной стороны, не являются пророссийскими, с другой - предлагают альтернативу власти.

"Есть сегмент, который из-за медлительности в реформах разочаровался в действующем правительстве. Они не будут за этих путинцев голосовать, но вопрос в том, придут ли они на выборы. Если придут, то за кого они проголосуют", - добавил политолог.