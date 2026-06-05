Чего ожидать от выборов в Армении: оценка политологов

В воскресенье, 7 июня, в Армении пройдут парламентские выборы. До сих пор остается интригой, удержит ли власть действующий премьер-министр Никола Пашинян.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы под прицелом Кремля. Удержит ли Пашинян курс Армении на Запад.
По словам армянского политолога Степана Григоряна, главной интригой остается то, сможет ли Никола Пашинян снова получить монобольшинство.
"Будет больше 50% голосов или нет - это уже вопрос. Потому что таки идет тяжелая борьба, с учетом того, что Россия применяет различные методы гибридной войны", - отметил он.
По опросам, около трети избирателей до сих пор не приняли решение.
"С одной стороны, это те, кто действительно пока не определился. Это аполитичные люди, которые вообще не участвуют в выборах. Ну и это те, которые определились, но хотят выражать свою позицию по тем или иным причинам", - объясняет политолог Рубен Меграбян.
Он обратил внимание, что попытки России давить на Армению наоборот могут мобилизовать проевропейского избирателя. Поэтому сейчас вопрос стоит так: получит ли Пашинян обычное большинство, или конституционное в две трети мандатов.
В то же время Меграбян отмечает, что часть проевропейски настроенных граждан начала скептически относиться к Пашиняну и может поддержать другие партии, которые, с одной стороны, не являются пророссийскими, с другой - предлагают альтернативу власти.
"Есть сегмент, который из-за медлительности в реформах разочаровался в действующем правительстве. Они не будут за этих путинцев голосовать, но вопрос в том, придут ли они на выборы. Если придут, то за кого они проголосуют", - добавил политолог.
Напомним, парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.
Президент США Дональд Трамп выразил действующему премьеру Николу Пашиняну "полную и безоговорочную поддержку", назвав его "замечательным другом и лидером".
В то же время Reuters со ссылкой на западные разведки сообщило о возможных попытках России повлиять на результаты голосования в пользу пророссийских сил. Москва эти обвинения отвергла.
Страна-агрессор усилила давление на Армению из-за ее намерений углублять сотрудничество с ЕС. В частности, министр энергетики РФ Сергей Цивилев предупредил о возможном прекращении льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов.
Также заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что курс Армении на евроинтеграцию является для Москвы "абсолютно неприемлемым". Он подчеркнул, что такие шаги, по мнению российской стороны, не соответствуют обязательствам Еревана в рамках ЕАЭС.
Ранее российский диктатор Владимир Путин предостерег Пашиняна от дальнейшего сближения с ЕС, пригрозив так называемым "украинским сценарием". Путин призвал Ереван согласовывать свои внешнеполитические решения с Кремлем и учитывать позицию Москвы по евроинтеграции.