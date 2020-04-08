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Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 100 тыс. человек

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 10:05
Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 100 тыс. человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зафиксировано 4003 случая коронавируса, что на 200 случаев больше, чем было днем ранее

Из-за распространения коронавируса в Германии второй день подряд растет количество зафиксированных случаев заражения после четырех предыдущих дней падения. Об этом сообщает Reuters.

По данным федерального Института Роберта Коха, в Германии за последние сутки подтвердили 4003 случая коронавируса и количество смертей возросло на 254. Так, днем ранее зарегистрировали 173 смертельных случая, а за день до этого 92 смерти.

Общее количество зараженных в стране составляет 103228 человек, из которых 1861 человек умер.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса самым серьезным кризисом за всю историю существования Европейского союза. Она отметила, что пандемия, которая стала "угрозой здоровью граждан", похожа на природную катастрофу.

Кроме того, Евросоюз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Подчеркивается, что это будет сделано в полной координации с НАТО.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что между государствами-членами ЕС ведутся переговоры о том, как действовать после Пасхи.

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