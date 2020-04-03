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ЕС рассматривает продление срока закрытия границ из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 12:25
ЕС рассматривает продление срока закрытия границ из-за коронавируса
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Еврокомиссия консультируемся с государствами-членами о том, как действовать после Пасхи

Между государствами Европейского союза ведутся переговоры о том, следует ли продолжать закрытие границ после Пасхи для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила о том, что между государствами-членами Европейского союза ведутся переговоры о том, как действовать после Пасхи. Кроме того, она добавила, что принятое решение о прекращении поездок в ЕС граждан третьих стран было правильно воспринято всеми государствами-членами.

"Ездить без уважительных причин в Европу в такой ситуации - не лучшая идея. Также эти меры были направлены на то, чтобы люди из третьих стран не приезжали лечиться в ЕС, в то время как система здравоохранения работает на пределе возможностей",- сказала фон дер Ляєн.

Напомним, лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Также ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, в связи с пандемией коронавируса, Евросоюз закроет границы для "несущественных" поездок.

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