Украина отправила в Италию самолет с гумпомощью

Фото: украинский самолет с гумдопомогою (facebook.com/anton.gerashchenko)

Поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины

Утром из киевского аэропорта "Жуляны" в Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков", - написал он.

Опубликовано Антоном Геращенко Вторник, 7 апреля 2020 г.

Напомним, Владимир Зеленский для помощи в борьбе с коронавирусом в Италии подписал указ об отправке украинских медиков в эту страну.

Согласно документу, в страну отправится бригада украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, часть - Министерством внутренних дел.

Отметим, в Италии на принудительном карантине из-за коронавируса или в госпитале в интенсивной терапии находятся десятки украинцев.