ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС учредит военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 19:39
ЕС учредит военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом
Иллюстративное фото (УНИАН)

Оперативная группа будет создана в полной координации с НАТО

Европейский союз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеозаседания министров обороны стран - членов сообщества, пишут российские СМИ.

Подчеркивается, что это будет сделано в полной координации с НАТО.

"Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала. Это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к ней", - рассказал Боррель.

Напомним, Европейский союз выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. В ЕС приветствуют предупредительные меры, предпринимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила о том, что между государствами-членами ЕС ведутся переговоры о том, как действовать после Пасхи. Кроме того, по ее словам, принятое решение о прекращении поездок в ЕС граждан третьих стран было правильно воспринято всеми государствами-членами.

Добавим также, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции относительно коронавируса, подчеркнул, что российские дипломаты пытаются использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы усилить противоречия внутри Европейского союза.

Отметим, в Германии по состоянию на утро 6 апреля зафиксировано более 100 тыс. заболевших коронавирусом, о чем свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. Таким образом Германия стала четвертой страной, которая преодолела черту в 100 тыс. зараженных.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 6 апреля Зеленский и Помпео обсудили преодоление последствий пандемии коронавируса
Новости Украины ЕвросоюзКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь