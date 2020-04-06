ЕС учредит военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом

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Оперативная группа будет создана в полной координации с НАТО

Европейский союз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеозаседания министров обороны стран - членов сообщества, пишут российские СМИ.

Подчеркивается, что это будет сделано в полной координации с НАТО.

"Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала. Это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к ней", - рассказал Боррель.

Напомним, Европейский союз выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. В ЕС приветствуют предупредительные меры, предпринимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила о том, что между государствами-членами ЕС ведутся переговоры о том, как действовать после Пасхи. Кроме того, по ее словам, принятое решение о прекращении поездок в ЕС граждан третьих стран было правильно воспринято всеми государствами-членами.

Добавим также, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции относительно коронавируса, подчеркнул, что российские дипломаты пытаются использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы усилить противоречия внутри Европейского союза.

Отметим, в Германии по состоянию на утро 6 апреля зафиксировано более 100 тыс. заболевших коронавирусом, о чем свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. Таким образом Германия стала четвертой страной, которая преодолела черту в 100 тыс. зараженных.