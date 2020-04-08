Кількість заражених коронавірусом в Німеччині перевищила 100 тис. осіб

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Зафіксовано 4003 випадки коронавірусу, що на 200 випадків більше, ніж було днем раніше

Через поширення коронавірусу в Німеччині другий день поспіль зростає кількість зафіксованих випадків зараження після чотирьох попередніх днів падіння. Про це повідомляє Reuters.

За даними федерального Інституту Роберта Коха, в Німеччині за останню добу підтвердили 4003 випадки коронавірусу та кількість смертей зросла на 254. Так, днем раніше зареєстрували 173 смертельні випадки, а за день до цього 92 смерті.

Загальна кількість заражених в країні складає 103228 осіб, з яких 1861 людина померла.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала пандемію коронавірусу найсерйознішою кризою за всю історію існування Європейського союзу. Вона зазначила, що пандемія стала "загрозою здоров'ю громадян" схожа на природну катастрофу.

Крім того, Євросоюз вирішив заснувати військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом. Підкреслюється, що це буде зроблено в повній координації з НАТО.

Також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про те, що між державами-членами ЄС ведуться переговори про те, як діяти після Великодня.