Коронавирус вызвал самый серьезный кризис в истории ЕС, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

По словам Ангелы Меркель, пандемия стала "угрозой здоровью граждан" сродни природной катастрофе

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса самым серьезным кризисом за всю историю существования Европейского союза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Канцлер отметила, что пандемия стала "угрозой здоровью граждан" сродни природной катастрофе.

"С моей точки зрения, Европейский союз находится перед самым серьезным испытанием с момента основания", - сказала она.

Меркель призвала показать, что ЕС готов защищать свою экономику, и здесь необходимы скоординированные действия стран-членов союза.

"Это особенно правильно для стран еврозоны. Германия преуспеет только в том случае, если у Европы будет все хорошо", - подчеркнула она.

Напомним, Евросоюз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что между государствами-членами ЕС ведутся переговоры о том, как действовать после Пасхи.

Добавим, что в Германии по состоянию на 6 апреля зафиксировано более 100 тыс. заболевших коронавирусом, о чем свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. Таким образом, Германия стала четвертой страной, которая преодолела черту в 100 тыс. зараженных.