Число пострадавших во время протестов в Каталонии увеличилось до 89

В пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Отмечается, что 60 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне.

Полиция Барселоны сообщила, что организованные группы устраивали пожары в различных частях города, запускали пиротехнику, кидали мусор и камни в сотрудников правоохранительных органов.

Также сообщается, что участники акций протеста жгут мусор и строят баррикады.

По словам министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, в результате протестов пострадали более 200 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в Каталонии 18 октября на фоне протестов против приговоров лидерам организации референдума о независимости началась всеобщая забастовка.

В Барселоне на акцию протеста вышли более полумиллиона человек. Люди заполнили весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на четверг в Барселоне обострились столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, на центральных улицах города горели автомобили и мусорные баки.

Как известно, Верховный суд Испании объявил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были приговорены к заключению сроком от 9 до 13 лет. В связи с этим начались массовые протесты в стране.