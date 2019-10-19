Кількість постраждалих під час протестів в Каталонії зросла до 89

У п'ятий день протестів в Каталонії постраждали 89 чоловік, 31 людину затримали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Наголошується, що 60 людей постраждали пыд час протестів в Барселоні.

Поліція Барселони повідомила, що організовані групи влаштовували пожежі в різних частинах міста, запускали піротехніку, кидали сміття та каміння у співробітників правоохоронних органів.

Також повідомляється, що учасники акцій протесту палять сміття та будують барикади.

За словами міністра внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка, в результаті протестів постраждали понад 200 поліцейських, один з них перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, в Каталонії 18 жовтня на тлі протестів проти вироків лідерам організації референдуму про незалежність почався загальний страйк.

В Барселоні на акцію протесту вийшли понад півмільйона осіб. Люди заповнили весь центр міста. Блоковані транспортні магістралі, закриті деякі станції метро.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на четвер у Барселоні загострилися сутички між поліцією і прихильниками незалежності Каталонії, на центральних вулицях міста горіли автомобілі та сміттєві баки.

Як відомо, Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років. У зв'язку з цим почалися масові протести в країні.