В Барселоне на акцию протеста вышли более полумиллиона человек

Фото: акции в Барселоне (twitter.com/assemblea)

В городе заблокировали транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро

В Барселоне около 525 тысяч человек принимают участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке. Об этом сообщает местное издание El pais со ссылкой на полицейскую службу столицы Каталонии.

Сообщается, что люди заполнили весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

Ранее днем ​​основные точки въезда в Барселону были перекрыты протестующими, которые в течение трех дней шли к каталонской столице на так называемый "марш свободы".

К 18:00 пять отдельных маршей объединились в центре Барселоны, создав массовую демонстрацию. По оценкам местной полиции, протестующих насчитывалось более полумиллиона человек.

Между тем, поступают сообщения о том, что начались беспорядки - на улицах Барселоны вновь горят контейнеры с мусором. Сообщается и о первых за этот вечер пострадавших.

Напомним, 18 октября на фоне протестов против приговоров лидерам местных сепаратистов началась всеобщая забастовка. Аэропорт отменил 57 рейсов из тысячи запланированных, а в городе закрылся туристический рынок Бокерия и несколько магазинов.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за напряженной ситуации в регионе перенесли матч "Барселоны" против мадридского "Реала". Первое Эль-Классико в текущем сезоне должно было состоятся 26-го октября на "Камп Ноу", но в этот день в столице Каталонии запланированы протесты.