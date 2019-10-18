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В Барселоне возобновились массовые протесты

Новости » Общество    18.10.2019 - 05:47
В Барселоне возобновились массовые протесты
Фото: митингующие на улице Барселоны (twitter.com naciodigital)

Участники протестов перекрыли улицы и поджигают мусор

В Барселоне возобновились массовые протесты, которые переросли в многочисленные беспорядки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Отмечается, что радикально настроенные участники акций перекрыли улицы, свалили в кучу мусор и подожгли его. Также на улицах взрывают петард, слышны звуки полицейских сирен, а в воздухе чувствуется запах гари.

Демонстранты разбили витрину одного из банковских отделений, а а также подожгли стулья одного из уличных кафе и бросили их на проезжую часть. Полиция пытается предотвратить столкновения между сторонниками независимости Каталонии и ультраправыми. Всего на улицы вышли тысячи людей.

Ранее сообщалось, что не менее 20 задержаний произвели в ходе акций протеста в ряде городов страны сотрудники полицейской службы Каталонии в среду вечером и в ночь на четверг.

РБК-Украина писало, что в ночь на четверг в Барселоне обострились столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, на центральных улицах города горели автомобили и мусорные баки.

Как известно, Верховный суд Испании объявил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были приговорены к заключению сроком от 9 до 13 лет. В связи с этим начались массовые протесты в стране.

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