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В Каталонии началась масштабная забастовка

Новости » Происшествия    18.10.2019 - 15:34
В Каталонии началась масштабная забастовка
Фото: акции в Барселоне (twitter.com/assemblea)

В Барселоне и Жироне протестуют из-за приговоров каталонским сепаратистам

В Каталонии 18 октября на фоне протестов против приговоров лидерам местных сепаратистов началась всеобщая забастовка. Об этом пишет El Pais.

Сообщается, что на окраинах Барселоны пять колонн протестующих перекрыли доступ к основным въездам в город. Также сообщается, что аэропорт отменил 57 рейсов из тысячи запланированных, а в городе закрылся туристический рынок Бокерия и несколько магазинов.

По данным испанских СМИ, к всеобщей забастовке призывают профсоюзы. Кроме того, в Жироне в протестах принимают участие около 60 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барселоне возобновились массовые протесты. В частности, радикально настроенные участники акций перекрыли улицы, свалили в кучу мусор и подожгли его. Также на улицах взрывали петарды, были слышны звуки полицейских сирен, а в воздухе чувствовался запах гари.

Из-за напряженной ситуации в регионе перенесли матч "Барселоны" против мадридского "Реала". Первое Эль-Классико в текущем сезоне должно было состоятся 26-го октября на "Камп Ноу", но в этот день в столице Каталонии запланированы протесты.

Протесты в Барселоне: главное
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