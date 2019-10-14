В Испании объявили приговор лидерам каталонских сепаратистов

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Лидеры сепаратистов Каталонии были приговорены к 9-13 годам заключения

Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

Как сообщается, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были осуждены к заключению сроком от 9 до 13 лет. Еще трое подсудимых были признаны виновными в непослушании, однако не будут заключены. Никто из лидеров сепаратистов не был признан виновным в мятеже, самом серьезном из предъявленных обвинений.

Отмечается, что государственный обвинитель требовал приговорить каталонских сепаратистов до 25 лет лишения свободы и признать их виновными в мятеже и незаконном присвоении государственных средств. Защита объявила, что будет оспаривать решение Верховного суда.

Кроме того, на фоне решения суда в Каталонии начались акции протеста. Демонстранты заблокировали 5 региональных автодорог в регионе. В Барселоне протестующие также перекрыли движение по центральным улицам, в частности частью проспекта Диагональ, который пересекает город. Также демонстрации собираются под правительственными зданиями и на Площади Каталонии.

VIDEO: Tens of thousands of students singing the Catalan anthem are moving to Plaça Catalunya of Barcelona.pic.twitter.com/jSKUTsYnh3 — Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд Испании планировал осудить организаторов референдума о независимости Каталонии до 15 лет тюремного заключения. Наибольший срок мог получить бывший заместитель каталонского регионального правительства Ориоль Хункерас.