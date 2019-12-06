Число пострадавших из-за пожара в Одессе превысило 30

В результате пожара в Одессе пострадали уже 32 человек
Число пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 32. Об этом сообщает издание "Думская", ссылаясь на данные мэрии.
Отмечается, что вчера еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших в результате пожара в Одессе.
Отметим, в Одессе из-за масштабного пожара в колледже третий день продолжаются поисково-спасательные работы. "Всего к работам привлечено 47 ед. техники, 275 человек личного состава и 3 поисковые собаки. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара в Одессе распорядился провести массовые проверки.
В свою очередь, в МВД инициируют усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности.
Сообщалось, что пожар в здании одесского колледжа мог произойти из-за возгорания удлинителя в закрытом кабинете. Полиция рассматривает также версию поджога.
Также был опубликован официальный список пропавших в связи с пожаром в одесском колледже.