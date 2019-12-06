Кількість постраждалих через пожежу в Одесі перевищила 30

Кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 32. Про це повідомляє видання "Думская", посилаючись на дані мерії.

Наголошується, що вчора ще двоє студентів звернулися амбулаторно в поліклініки.

Раніше повідомлялося про 30 постраждалих внаслідок пожежі в Одесі.

Відзначимо, в Одесі через масштабну пожежу в коледжі третій день тривають пошуково-рятувальні роботи. "Всього до робіт залучено 47 од. техніки, 275 людей особового складу та 3 пошукові собаки. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський через пожежу в Одесі розпорядився провести масові перевірки.

У свою чергу, у МВС ініціюють посилення відповідальності за недбале ставлення до пожежної безпеки.

Повідомлялося, що пожежа в будівлі одеського коледжу могла статися через загоряння подовжувача в закритому кабінеті. Поліція розглядає також версію підпалу.

Також був опублікований офіційний список зниклих у зв'язку з пожежею в одеському коледжі.